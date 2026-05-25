Clasificación de mitad de temporada de la MLS: el Inter Miami y el Nashville SC lideran, el San José Earthquakes sorprende, ¿qué falla en el Atlanta United?

Las pausas de mitad de temporada son positivas. Hay tanto fútbol que el cuerpo no lo resiste: las piernas se cansan, los tendones se distienden y las lesiones musculares aumentan. Por eso la MLS se tomará un descanso. Gracias al Mundial, habrá un parón de seis semanas que dejará a la mayoría de los jugadores y equipos sin competir durante más de un mes.

Puede afectar al espectáculo, pero es buen momento para hacer balance: cada equipo ha disputado unos 15 de los 34 partidos de la temporada. Con el mercado de fichajes de verano cerca y el efecto Mundial, es hora de resetear y reevaluar.

Algunas cosas son previsibles: el Inter Miami vuelve a pelear el título, el Nashville SC sigue sólido y los Seattle Sounders ya apuntan a playoffs. Pero hay sorpresas: los San Jose Earthquakes por fin parecen un equipo de verdad, el Chicago Fire juega muy bien y el LAFC aún se reconstruye tras la era Steve Cherundolo. Entre medias, hay mucho fútbol divertido.

GOAL analiza a aspirantes, favoritos y a quienes preferirían estar en la playa durante el receso.