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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi persigue a Kylian Mbappé previo al duelo contra Inglaterra, mientras Harry Kane y Jude Bellingham siguen en la lucha por el título de máximo goleador

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
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Portugal
USA
L. Messi
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Noruega
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Panamá
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Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 entra en su recta final, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Solo quedan tres de las 48 selecciones iniciales: ¿qué estrella se llevará el premio? GOAL repasa a los máximos anotadores.

Hay más de una forma de dejar huella en los libros de historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, hacia el estatus de leyenda: el que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva hornada de goleadores de élite ha intentado escribir sus propios capítulos en esa historia llena de hazañas.

El ganador de 2022, Kylian Mbappé, buscaba revalidar el título y llevar a Francia a su tercera final consecutiva, quizá con un segundo trofeo. Pero Francia cayó en semifinales ante España, lo que dejó la puerta abierta al actual campeón, Lionel Messi —que busca su segundo título mundial consecutivo— y al héroe inglés Harry Kane, ya dueño de una Bota de Oro.

En GOAL seguimos de cerca a los máximos anotadores en Canadá, México y EE. UU., mientras la carrera por la Bota de Oro llega a su recta final.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Cristiano Ronaldo | Portugal | Tres goles

    Tras las críticas recibidas antes y durante el 1-1 de Portugal contra la República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo respondió con dos goles en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán. El delantero del Al-Nassr marcó también en los dieciseisavos ante Croacia, llegando a tres tantos en el Mundial.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    24Charles De Ketelaere | Bélgica | Tres goles

    El delantero del Atalanta Charles De Ketelaere no empezó bien el Mundial con Bélgica. No marcó ante Egipto y fue suplente en el 0-0 contra Irán. Tampoco anotó en las victorias sobre Nueva Zelanda y Senegal, hasta que por fin hizo un doblete frente a Estados Unidos y dio esperanzas a los «Rode Duivels» en la derrota 2-1 ante España.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. Sin embargo, la eliminación de la selección anfitriona a manos de Marruecos en octavos de final supone el final del torneo para David, que termina con tres goles en su haber.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, el delantero del PSV firmó su tercer tanto en tres partidos en el 4-2 final.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21Yoane Wissa | República Democrática del Congo | Tres goles

    Yoane Wissa tuvo una primera temporada difícil en el Newcastle en 2025-26, pero sigue siendo clave para la República Democrática del Congo. El exdelantero del Brentford abrió su cuenta en el Mundial con un gol en el 1-1 ante Portugal y añadió dos más en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, pero su racha se interrumpió cuando Inglaterra eliminó a los africanos en dieciseisavos.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kai Havertz | Alemania | Tres goles

    Kai Havertz debutó en el Mundial con dos goles en la goleada 7-1 a Curazao, y Alemania terminó primera del Grupo E. En octavos ante Paraguay marcó su tercero, cabezazo a centro de Wirtz en el 54’, para igualar el tanto inicial de Enciso. Sin embargo, Alemania no aprovechó el impulso y cayó 4-3 en los penaltis; el exdelantero del Chelsea falló su lanzamiento.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Raúl Jiménez | México | Tres goles

    Raúl Jiménez debutó en el Mundial con un gol en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica. El delantero de los Wolves marcó otro en la fase de 32 ante Ecuador y uno más contra Inglaterra en octavos, pero no bastó: México cayó 3-2 y quedó eliminado.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Folarin Balogun | USMNT | Tres goles

    El delantero estadounidense Folarin Balogun comenzó el Mundial con dos goles en la victoria 4-1 sobre Paraguay. El ariete del Mónaco añadió otro en los dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina (2-0), pero su aventura terminó sin gol en la eliminación por 4-1 contra Bélgica.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    El delantero del Manchester United, Matheus Cunha, sustituyó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. En la victoria 3-0 ante Escocia, el exdelantero del Wolverhampton marcó otro tanto tras una asistencia de Bruno Guimaraes, pero su racha se interrumpió en las eliminatorias, cuando Brasil cayó ante Noruega.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elijah Just | Nueva Zelanda | Tres goles

    Al ser el equipo peor clasificado del torneo, Nueva Zelanda sabía que lo tendría difícil. Quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar un punto en tres partidos.

    Elijah Just marcó un doblete en el 2-2 ante Irán y otro gol en la derrota 5-1 contra Bélgica, sumando así tres de los cuatro tantos de los All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero neerlandés Brian Brobbey, ‘9’ de este Mundial, ha justificado la confianza de Ronald Koeman con dos goles. Decisivo ante Suecia y Túnez, llevó a la Oranje a ganar el grupo, pero cayeron eliminados en dieciseisavos contra Marruecos.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    14Cody Gakpo | Países Bajos | Tres goles

    Cody Gakpo brilló en la goleada de Holanda a Suecia (5-1) con un doblete que clasificó a su selección. Pero en octavos los de Ronald Koeman cayeron ante Marruecos en penaltis tras empatar 1-1 en 120 minutos. Gakpo abrió el marcador con un bonito remate en el 71, pero Marruecos igualó en el descuento por medio de Issa Diop y ganó 3-2 en los penaltis.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Romelu Lukaku | Bélgica | Tres goles

    Romelu Lukaku ha sido principalmente un suplente de impacto en el Mundial. Marcó su primer gol tras salir del banquillo en la goleada 5-1 a Nueva Zelanda, anotó el segundo en la remontada agónica ante Senegal en los 32 y sumó el tercero, otra vez desde el banquillo, al firmar el cuarto en la victoria 4-1 sobre Estados Unidos.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi, que entró desde el banquillo, lideró la victoria de Suiza por 4-1 ante Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi; el joven de 20 años rompió el empate en el 74’ con una potente volea. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro tanto ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Deniz Undav ha marcado 9 goles en 13 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actuó como “super suplente”: ingresó desde el banquillo para anotar en la goleada 7-1 sobre Curazao y luego firmó un doblete clave ante Costa de Marfil. Pese a ello, Alemania cayó sorpresivamente ante Paraguay en octavos, por lo que Undav regresa a casa.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su espectacular debut ante Marruecos, Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, marcó su segundo gol en dos partidos al empujar el balón ante Haití, contribuyendo a la goleada 3-0 de la Seleção. Titular ante Escocia, alcanzó cuatro tantos en el torneo y lideró el 3-0. En la fase eliminatoria se quedó sin marcar: Brasil venció a Japón y luego cayó ante Noruega.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | México | Cuatro goles

    El hombre que superó a Cristiano Ronaldo e Iván Toney en la lucha por la Bota de Oro de la Liga Profesional de Arabia Saudí la temporada pasada llegó al Mundial en un gran momento, con México aspirando a llegar lejos en casa. Julián Quiñones marcó dos goles en la fase de grupos, ante Sudáfrica y la República Checa, y México avanzó a octavos con puntaje perfecto. En dieciseisavos marcó el 1-0 en el 22’ para el 2-0 sobre Ecuador y, aunque México cayó 3-2 ante Inglaterra, su volea cerró el torneo con cuatro goles.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismaila Sarr | Senegal | Cuatro goles

    Ismaila Sarr brilló en la derrota 3-2 ante Noruega con dos goles que mantuvieron a Senegal en la lucha. Luego vencieron con comodidad a Irak y Sarr marcó el segundo de los cinco tantos. Más tarde abrió el marcador ante Bélgica con un gran disparo, pero la selección africana sufrió un colapso final y cayó en la fase de los 32.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ousmane Dembélé | Francia | Cinco goles

    Tras anotar el tercero en la victoria 3-0 sobre Irak, el Balón de Oro firmó otro hat-trick en el cierre de grupos ante Noruega. El espectacular hat-trick de Ousmane Dembélé en la primera parte le aupó directamente a lo más alto de la clasificación de goleadores. Sumó su quinto tanto con el gol decisivo que selló la victoria por 2-0 contra Marruecos en cuartos de final.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | España | Cinco goles

    Mikel Oyarzabal marcó dos goles en la goleada de España 4-0 ante Arabia Saudí en la fase de grupos y repitió en el 3-0 contra Austria en dieciseisavos. El jugador de la Real Sociedad abrió el marcador para La Roja y anotó el tercero con dos remates de primera tras asistencias de Marc Cucurella.

    España llegó a la final tras eliminar a Francia, favorita previa, por 2-0 en semifinales, y Oyarzabal anotó el vital primer gol de penalti.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Harry Kane | Inglaterra | Seis goles

    Harry Kane comenzó el torneo con un doblete ante Croacia y, tras superar a Gary Lineker con un cabezazo frente a Panamá, se convirtió en el máximo goleador de su selección en fases finales del Mundial. Luego añadió dos tantos más para remontar y vencer a la República Democrática del Congo en la ronda de 32.

    En octavos ante México, con el caos a su alrededor, Kane marcó de penalti y guió a los Tres Leones a una agónica victoria 3-2 en el Azteca.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    4Jude Bellingham | Inglaterra | Seis goles

    Jude Bellingham gritó su famoso «¿quién más?» al anotar un gol clave para Inglaterra en la Euro 2024 y sigue siendo un referente para los Tres Leones. Lo demostró al poner a su equipo por delante en la segunda parte del debut mundialista, que el equipo de Thomas Tuchel ganó 4-2 a Croacia.

    Después abrió el marcador ante Panamá y lideró el triunfo en el Azteca contra México en octavos. Su doblete rápido allanó el camino de la épica victoria por 3-2.

    Repitió doblete en cuartos ante Noruega, con el tanto de la prórroga, confirmando que es hombre de finales.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega | Siete goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 ante Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador de cabeza y luego aprovechó un error del portero iraquí, dando a Noruega su primer triunfo mundialista en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos de Haaland, incluido un volea que entró tras rozar el larguero, le dieron el 3-2. En dieciseisavos frente a Costa de Marfil, el ‘9’ resolvió con un gol en el 86’.

    Su racha goleadora llegó a 14 partidos al liderar la sorpresa ante Brasil con otro doblete que tumbó a la Seleção y llevó a Noruega a cuartos.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Ocho goles

    Lionel Messi lidera la lucha por la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. El astro del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 y, con su gol 16, igualó el récord de Miroslav Klose en fases finales del Mundial.

    Falló un penalti ante Austria, pero luego marcó un disparo precioso y, en el descuento, el 18.º. Entró desde el banquillo para anotar un tiro libre ante Jordania (3-1) y sumó el séptimo en octavos contra Cabo Verde.

    En octavos frente a Egipto marcó el octavo, igualó el marcador tras ir 2-0 abajo y fallar un penal, y luego Enzo Fernández firmó el 3-2. Cerró su cuenta con una asistencia en la prórroga contra Suiza en cuartos.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | Francia | Ocho goles

    Kylian Mbappé alcanzó 13 y 14 goles en Mundiales al guiar a Francia a un 3-1 sobre Senegal en el debut del Grupo I. Con un potente disparo en el descuento, el jugador del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo anotador histórico de Francia.

    En el segundo partido de grupo Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé anotó dos tantos más, clasificando a los campeones de 2018 a octavos. Luego llegó a seis goles en solo cuatro encuentros con otro doblete en el 3-0 ante Suecia, superando a Ronaldo como máximo anotador en la fase eliminatoria del Mundial (10).

    En octavos marcó de penalti ante Paraguay y en cuartos abrió el marcador contra Marruecos, aunque Francia cayó 2-0 ante España en semifinales. A pesar de la eliminación, Mbappé sigue al frente de la clasificación de goleadores, con una asistencia más que Messi, y aún puede aumentar su cuenta en el partido por el tercer puesto.