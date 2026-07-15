Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi persigue a Kylian Mbappé previo al duelo contra Inglaterra, mientras Harry Kane y Jude Bellingham siguen en la lucha por el título de máximo goleador

Hay más de una forma de dejar huella en los libros de historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, hacia el estatus de leyenda: el que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva hornada de goleadores de élite ha intentado escribir sus propios capítulos en esa historia llena de hazañas.

El ganador de 2022, Kylian Mbappé, buscaba revalidar el título y llevar a Francia a su tercera final consecutiva, quizá con un segundo trofeo. Pero Francia cayó en semifinales ante España, lo que dejó la puerta abierta al actual campeón, Lionel Messi —que busca su segundo título mundial consecutivo— y al héroe inglés Harry Kane, ya dueño de una Bota de Oro.

En GOAL seguimos de cerca a los máximos anotadores en Canadá, México y EE. UU., mientras la carrera por la Bota de Oro llega a su recta final.