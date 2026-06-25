Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera, y Vinicius Junior sube al segundo puesto tras su actuación con Brasil ante Escocia

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cabo Verde
Colombia
Croacia
Curazao
Chequia
RD Congo
Ecuador
Ghana
Haití
Irán
Irak
Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ha comenzado y con él la lucha por la Bota de Oro, que premia al máximo goleador. Aún queda camino: 48 selecciones pelean por el título, pero ¿qué estrella alzará el galardón? Estos son los candidatos que GOAL señala, mientras seguimos de cerca a los atacantes más prolíficos.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy disputado, que premia el talento individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, colocándolos junto a Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final. Lionel Messi aspira a su segundo Mundial, mientras que Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, busca repetir éxito.

Sin embargo, la competencia no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con delanteros de élite que podrían eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, donde marcó solo ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. Aunque no anotó en el último partido de grupo, una derrota 2-1 ante Suiza, sigue en la lucha por la Bota de Oro mientras Canadá espera con ilusión la fase eliminatoria.

    • Anuncios
  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y un gol decisivo contra Escocia. Contra Haití fue de nuevo titular y marcó su tercer tanto en tres partidos en la victoria 4-2.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. Su doblete, más otro gol en la victoria 3-0 ante Escocia tras asistencia de Bruno Guimaraes, le afianza en el once para el resto del torneo.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    6Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi, que entró desde el banquillo, lideró la victoria de Suiza por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que ingresó Manzambi, quien rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, el joven aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Luego marcó otro en la victoria sobre Catar, suficiente para superar a Canadá y Bosnia.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, ya lleva 9 goles en 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 ha salido desde el banquillo para anotar: primero contribuyó al 7-1 sobre Curazao y luego firmó un doblete clave ante Costa de Marfil, además de dos asistencias.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega | Cuatro goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 ante Irak. El “terminator” del Manchester City abrió el marcador con un cabezazo en el segundo palo y aumentó su cuenta al aprovechar un error del portero iraquí, lo que dio a Noruega su primera victoria en un Mundial en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos de Haaland, el segundo una volea que golpeó el larguero antes de entrar, le dieron el 3-2.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappé | Francia | Cuatro goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en el Mundial en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal en el debut del Grupo I. Con un gran disparo desde fuera del área en el descuento, la estrella del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa.

    Después, Francia venció 3-0 a Irak en su segundo partido y Mbappé anotó dos veces más, clasificando a los campeones de 2018 para los dieciseisavos de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    2Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su jugada espectacular ante Marruecos, Vinicius Junior marcó su segundo gol al empujar el balón ante Haití (3-0). Luego, contra Escocia, sumó otros dos tantos para llegar a cuatro en el torneo y otra victoria (3-0). Además, suma una asistencia, detalle que podría resultar decisivo en caso de empate a goles en las rondas finales.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Cinco goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. Con esos tres goles, el jugador del Inter Miami igualó el récord de Miroslav Klose, llegando a 16 tantos en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti ante Austria, marcó un golazo que le superó a Klose y luego anotó el 18.º en el descuento. Hasta ahora ha marcado los cinco goles de Argentina.