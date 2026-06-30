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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera, seguido de Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Erling Haaland

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
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Austria
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Bosnia and Herzegovina
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Marruecos
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Nueva Zelanda
Panamá
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Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ya está en marcha, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Aún queda un largo camino: 48 selecciones pelean por el título, pero ¿qué estrella se llevará el premio? GOAL repasa a los jugadores más prolíficos del torneo.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El último ganador, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final. Pero Lionel Messi aspira a su segundo Mundial y Harry Kane, ya con una Bota de Oro, también acecha.

Sin embargo, la lucha no se limita a ellos: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también aportan a la contienda a sus estrellas, capaces de eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras la lucha por la Bota de Oro se intensifica.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    16Yoane Wissa | República Democrática del Congo | Tres goles

    Yoane Wissa tuvo una primera temporada difícil en el Newcastle en 2025-26, pero sigue siendo clave para su selección. La República Democrática del Congo se inspira en este delantero trabajador.

    Lo demostró marcando justo antes del descanso en el 1-1 contra Portugal y luego con dos tantos en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, que les clasificó para los dieciseisavos, donde se medirán a Inglaterra.

    • Anuncios
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Kai Havertz | Alemania | Tres goles

    Kai Havertz debutó en el Mundial con dos goles en la goleada 7-1 a Cúcuta, y Alemania avanzó primera del Grupo E. En dieciseisavos marcó de cabeza, asistido por Florian Wirtz, para igualar el tanto inicial de Julio Enciso. Sin embargo, Alemania cayó 4-3 en los penaltis ante Paraguay, con fallo incluido de Havertz.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    14Cody Gakpo | Países Bajos | Tres goles

    Cody Gakpo brilló en la goleada de Holanda a Suecia (5-1) con un doblete que clasificó a su selección. Pero en octavos los de Ronald Koeman cayeron ante Marruecos en penaltis tras empatar 1-1 en 120 minutos. Gakpo abrió el marcador con un bonito remate en el 71, pero Marruecos empató en el descuento por medio de Issa Diop y ganó 3-2 en los penaltis.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Elijah Just | Nueva Zelanda | Tres goles

    Al ser la peor clasificada del torneo, Nueva Zelanda sabía que lo tendría difícil. Quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar un punto en tres partidos.

    Elijah Just marcó un doblete en el 2-2 ante Irán y otro gol en la derrota 5-1 contra Bélgica, sumando así tres de los cuatro tantos de los All Whites.

  • Harry Kane Englandgetty

    12Harry Kane | Inglaterra | Tres goles

    El máximo goleador de Inglaterra abrió el torneo con un doblete —incluido un penalti repetido— en la victoria 4-2 sobre Croacia.

    El prolífico delantero del Bayern de Múnich hizo historia al cabecear el gol ante Panamá que le permitió superar a Gary Lineker y convertirse en el máximo goleador de su país en fases finales del Mundial.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, donde marcó solo ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. Aunque no anotó en el último partido de la fase de grupos, una derrota 2-1 ante Suiza, sigue en la lucha por la Bota de Oro mientras Canadá espera con ilusión la fase eliminatoria.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, sumó su tercer tanto en tres partidos en el 4-2 final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    9Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. El exdelantero del Wolverhampton se afianza en el once tras marcar otro gol —tras una gran asistencia de Bruno Guimaraes— en la victoria 3-0 sobre Escocia.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero holandés Brian Brobbey, ‘9’ de este Mundial, ha justificado la confianza de Ronald Koeman con dos goles. Decisivo en la victoria sobre Suecia y en el triunfo ante Túnez que dio el primer puesto del grupo a la Oranje.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    7Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi salió del banquillo y decidió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi; el joven de 20 años rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro gol ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, lleva 9 goles en 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actúa como “super suplente”: marcó en la goleada 7-1 a Curazao y luego firmó un doblete decisivo ante Costa de Marfil, además de dos asistencias.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    5Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su espectacular debut ante Marruecos, Vinicius Junior marcó su segundo gol al empujar el balón a la red en la victoria 3-0 sobre Haití. Luego, como titular contra Escocia, sumó dos tantos más y llegó a cuatro en el torneo, clave en el 3-0 final. Además, suma una asistencia, detalle que puede resultar decisivo —pues se cuentan las asistencias en caso de empate a goles— en su lucha por el premio en las rondas finales.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Ousmane Dembélé | Francia | Cuatro goles

    Tras marcar el tercer gol de su equipo en la victoria 3-0 sobre Irak, el ganador del Balón de Oro anotó un hat-trick en la primera parte del partido contra Noruega, con el que su selección cerró la fase de grupos. Esos tres tantos lo catapultaron a lo más alto de la clasificación de goleadores.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappé | Francia | Cuatro goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en Mundiales en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal. Con un disparo desde lejos en el descuento, la estrella del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia.

    Después, Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé marcó dos tantos más, clasificando a los campeones de 2018 para los dieciseisavos.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Erling Haaland | Noruega | Cinco goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador con un remate al segundo palo y luego aprovechó un error del portero iraquí, lo que dio a Noruega sus primeros tres puntos en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos de Haaland, incluido un volea que golpeó el larguero, le dieron el 3-2. En octavos frente a Costa de Marfil, el ‘9’ volvió a decidir con un gol en el 86’.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Seis goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. La estrella del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 y, con su decimosexto gol, igualó el récord de Miroslav Klose en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti en el inicio del segundo partido ante Austria, conectó un gran disparo para superar a Klose y, ya en el descuento, alcanzó los 18 goles. El mejor jugador sudamericano de la historia ingresó desde el banquillo para anotar un ingenioso tiro libre en la victoria 3-1 sobre Jordania.