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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

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Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera, seguido de cerca por Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Erling Haaland

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
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Austria
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Bosnia and Herzegovina
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Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ha comenzado y con él la lucha por la Bota de Oro, que premia al máximo goleador. Con 48 selecciones en liza, aún queda mucho camino, pero ¿qué estrella la conquistará? Estos son los candidatos que GOAL señala, mientras seguimos de cerca a los jugadores más prolíficos.

Hay más de una forma de dejar huella en los libros de historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, hacia la leyenda: el que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final consecutiva, quizá con un segundo Mundial. Pero Lionel Messi, actual campeón del mundo, y el héroe inglés Harry Kane —ya con una Bota de Oro— no se lo pondrán fácil.

Sin embargo, la lucha no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con delanteros de élite que podrían eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue de cerca a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    14Yoane Wissa | República Democrática del Congo | Tres goles

    Yoane Wissa tuvo una difícil primera temporada con el Newcastle en 2025-26, pero sigue siendo clave para su selección. La República Democrática del Congo se inspira en este delantero incansable.

    Lo demostró marcando justo antes del descanso en el 1-1 contra Portugal y luego con dos tantos en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, que les clasificó para los dieciseisavos, donde se medirán a Inglaterra.

    • Anuncios
  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Elijah Just | Nueva Zelanda | Tres goles

    Al ser la peor clasificada del torneo, Nueva Zelanda sabía que lo tendría difícil. Quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar un punto en tres partidos.

    Elijah Just marcó un doblete en el 2-2 ante Irán y otro gol en la derrota 5-1 contra Bélgica, sumando así tres de los cuatro tantos de los All Whites.

  • Harry Kane Englandgetty

    12Harry Kane | Inglaterra | Tres goles

    El máximo goleador de Inglaterra abrió el torneo con un doblete —incluido un penalti repetido— en la victoria 4-2 sobre Croacia.

    El prolífico delantero del Bayern de Múnich volvió a hacer historia al marcar de cabeza contra Panamá, superando a Gary Lineker y convirtiéndose en el máximo goleador de su país en las fases finales del Mundial.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, donde marcó solo ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. Aunque no anotó en el último partido de la fase de grupos, una derrota 2-1 ante Suiza, sigue en la lucha por la Bota de Oro mientras Canadá espera con ilusión la fase eliminatoria.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, anotó su tercer tanto en tres partidos en el 4-2 final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    9Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. El exdelantero del Wolverhampton se afianza en el once tras marcar otro gol —tras una gran asistencia de Bruno Guimaraes— en la victoria 3-0 sobre Escocia.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero holandés Brian Brobbey, con el dorsal 9 en este Mundial, ha justificado la confianza del seleccionador Ronald Koeman con dos goles. Sus tantos fueron clave para que la Oranje venciera a Suecia y, luego, a Túnez, asegurando el primer puesto del grupo.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    7Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi salió del banquillo y decidió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi; el joven de 20 años rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro tanto ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, ya suma 9 goles en 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actúa como “super suplente”: ingresó y marcó en la goleada 7-1 a Curazao, luego anotó un doblete clave ante Costa de Marfil y aportó dos asistencias.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Erling Haaland | Noruega | Cuatro goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 ante Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador con un remate al segundo palo y amplió su cuenta al aprovechar un error del portero iraquí, lo que dio a Noruega sus primeros tres puntos en un Mundial en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos del ariete, incluido un remate de volea que entró tras rozar el larguero, le dieron el 3-2 final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    4Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su espectacular debut ante Marruecos, Vinicius Junior marcó su segundo gol al empujar el balón a la red en la victoria 3-0 sobre Haití. Luego, contra Escocia, el delantero del Real Madrid anotó dos veces y llegó a cuatro tantos en el torneo, liderando el 3-0 final. Además, suma una asistencia, detalle que puede resultar decisivo —pues se cuentan las asistencias en caso de empate a goles— en su lucha por el premio en las rondas finales.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Ousmane Dembélé | Francia | Cuatro goles

    Tras marcar el tercer gol de su equipo en la victoria 3-0 sobre Irak, el ganador del Balón de Oro anotó un hat-trick en la primera parte del partido contra Noruega, cerrando la fase de grupos con una contundente victoria y situándose en lo más alto de la clasificación de goleadores.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia | Cuatro goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en Mundiales en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal. Con un potente disparo en el descuento, superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia.

    Después, Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé marcó otros dos tantos que sellaron el pase a dieciseisavos.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Seis goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. La estrella del Inter Miami guió a los campeones a una victoria 3-0 e igualó el récord de Miroslav Klose con 16 goles en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti en el inicio del segundo partido ante Austria, conectó un gran disparo para superar a Klose y luego alcanzó los 18 goles en el descuento. El mejor jugador sudamericano de la historia ingresó desde el banquillo para anotar un ingenioso tiro libre en la victoria 3-1 sobre Jordania.