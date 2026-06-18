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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi, con un hat-trick, lidera; Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland le siguen

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cabo Verde
Colombia
Croacia
Curazao
Chequia
RD Congo
Ecuador
Ghana
Haití
Irán
Irak
Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane

El Mundial 2026 ha comenzado, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Aún hay un largo camino con 48 selecciones en liza, pero ¿qué estrella la conquistará? Estos son los candidatos que GOAL sigue de cerca.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy disputado, que premia el talento individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final consecutiva. Lionel Messi aspira a su segundo Mundial, mientras que Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, busca repetir éxito.

Sin embargo, la competencia no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con delanteros de élite que podrían eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Vinicius Junior, Marcus Rashford y todos los jugadores en una jugada de gol

    La fase de grupos del Mundial ha empezado con fuerza: ya han marcado 54 jugadores. Entre ellos están los delanteros suecos Viktor Gyokeres y Alexander Isak, el capitán holandés Virgil van Dijk, y los madridistas Vinicius Junior y Jude Bellingham, que han anotado en el torneo de Norteamérica.

    Jugador

    Equipo

    Goles

    Hwang In-beom

    Corea del Sur

    1

    Raúl Jiménez

    México

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Corea del Sur

    1

    Julian Quinones

    México

    1

    Ladislav Krejci

    República Checa

    1

    Gio Reyna

    Estados Unidos

    1

    Cyle Larin

    Canadá

    1

    Jovo Lukic

    Bosnia y Herzegovina

    1

    Mauricio

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    Suiza

    1

    Vinicius Júnior

    Brasil

    1

    Ismael Saibari

    Marruecos

    1

    John McGinn

    Escocia

    1

    Nestory Irankunda

    Australia

    1

    Connor Metcalfe

    Australia

    1

    Boualem Khoukhi

    Qatar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Alemania

    1

    Jamal Musiala

    Alemania

    1

    Nathanial Brown

    Alemania

    1

    Denis Undav

    Alemania

    1

    Felix Nmecha

    Alemania

    1

    Livano Comenencia

    Curazao

    1

    Virgil van Dijk

    Países Bajos

    1

    Crysencio Summerville

    Países Bajos

    1

    Keito Nakamura

    Japón

    1

    Daichi Kamada

    Japón

    1

    Amad Diallo

    Costa de Marfil

    1

    Viktor Gyökeres

    Suecia

    1

    Alexander Isak

    Suecia

    1

    Mattias Svanberg

    Suecia

    1

    Omar Rekik

    Túnez

    1

    Emam Ashour

    Egipto

    1

    Abdulelah Al-Amri

    Arabia Saudí

    1

    Maxi Araujo

    Uruguay

    1

    Ramin Rezaeian

    Irán

    1

    Mohammad Mohebi

    Irán

    1

    Bradley Barcola

    Francia

    1

    Ibrahim Mbaye

    Senegal

    1

    Leo Ostigard

    Noruega

    1

    Aymen Hussein

    Irak

    1

    Romano Schmid

    Austria

    1

    Marko Arnautović

    Austria

    1

    Ali Owan

    Jordania

    1

    João Neves

    Portugal

    1

    Yoane Wissa

    República Democrática del Congo

    1

    Martin Baturina

    Croacia

    1

    Petar Musa

    Croacia

    1

    Jude Bellingham

    Inglaterra

    1

    Marcus Rashford

    Inglaterra

    1

    Caleb Yirenkyi

    Ghana

    1

    Daniel Muñoz

    Colombia

    1

    Luis Díaz

    Colombia

    1

    Abbosbek Fayzullaev

    Uzbekistán

    1

    Jaminton Campaz

    Colombia

    1

    • Anuncios
  • Mbappe Torgetty

    8Kylian Mbappé | Francia | Dos goles

    Kylian Mbappé alcanzó 13 y 14 goles en Mundiales al guiar a Francia a un 3-1 sobre Senegal en el debut del Grupo I. Con un potente disparo desde fuera del área en el descuento, la estrella del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Erling Haaland | Noruega | Dos goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador con un remate bajo en el segundo palo y luego aprovechó un error del portero iraquí para sentenciar el partido y dar a Noruega su primer triunfo mundialista en 28 años.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Elijah Just | Nueva Zelanda | Dos goles

    El extremo del Motherwell, Elijah Just, se dio a conocer en la escena mundial con dos goles en el meritorio empate 2-2 de Nueva Zelanda ante Irán. Bien compenetrado con el delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, Just buscará aumentar su cuenta goleadora ante Egipto y Bélgica en los últimos partidos del Grupo G del Mundial.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Harry Kane | Inglaterra | Dos goles

    El capitán de Inglaterra, Harry Kane, llegó al Mundial como candidato a la Bota de Oro tras marcar 36 goles en la Bundesliga y ganar la Bota de Oro europea. Los Tres Leones necesitan que el exdelantero del Tottenham esté en forma para llegar lejos en Norteamérica, y empezó perfecto: dos goles en la victoria 4-2 sobre Croacia que lanzó al equipo de Thomas Tuchel.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Yasin Ayari | Suecia | Dos goles

    Yasin Ayari brilló más que Alexander Isak y Viktor Gyokeres en el debut de Suecia en el Mundial, aunque los delanteros del Liverpool y el Arsenal también marcaron en la goleada 5-1 a Túnez. El centrocampista del Brighton, sin goles en 12 meses con la selección, firmó un doblete espectacular con dos disparos lejanos que se colaron por la escuadra.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Kai Havertz | Alemania | Dos goles

    Kai Havertz, lleno de confianza tras ganar la Premier con el Arsenal, lideró el ataque de Alemania en su debut mundialista ante Curazao. Respondió con un penalti en el descuento de la primera parte y selló el 7-1 final.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    2Folarin Balogun | Selección masculina de fútbol de Estados Unidos | Dos goles

    Folarin Balogun, con 19 goles esta temporada, lideró a Estados Unidos ante Paraguay. Ayudado por Christian Pulisic, marcó un doblete en la primera parte y selló el 4-1 con un disparo potente al ángulo.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Tres goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. El astro del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 e igualó el récord de Miroslav Klose, con 16 goles en fases finales del Mundial.