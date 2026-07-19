Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Kylian Mbappé supera a Lionel Messi antes de la final

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en figuras legendarias, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva hornada de goleadores de élite ha intentado escribir sus propios capítulos en esa historia llena de grandes momentos.

El ganador de 2022, Kylian Mbappé, buscaba revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final. Aunque Les Bleus cayeron en semifinales, la estrella del Real Madrid aún puede ganar la FIFA antes del partido por el tercer puesto contra Inglaterra.

Aquí, GOAL repasa a los máximos goleadores en Canadá, México y EE. UU., cuando la lucha por la Bota de Oro llega a su recta final.