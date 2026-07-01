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Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Kylian Mbappé empata con Lionel Messi, y Erling Haaland se mantiene en la lucha

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
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Noruega
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Austria
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Marruecos
Holanda
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Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ya está en marcha, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Aún queda un largo camino: 48 selecciones pelean por el título, pero ¿qué estrella se llevará el premio? GOAL repasa a los máximos anotadores del torneo.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera dejar su huella.

El último ganador, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final. Pero Lionel Messi aspira a su segundo Mundial y Harry Kane, ya con una Bota de Oro, también acecha.

Sin embargo, la lucha no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también aportan a la lista a varios de los delanteros más peligrosos del planeta, listos para eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a los máximos goleadores en Canadá, México y EE. UU. mientras la lucha por la Bota de Oro se intensifica.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    18Yoane Wissa | República Democrática del Congo | Tres goles

    Yoane Wissa tuvo una difícil primera temporada con el Newcastle en 2025-26, pero sigue siendo clave para su selección. La República Democrática del Congo se inspira en este delantero trabajador.

    Lo demostró marcando justo antes del descanso en el 1-1 contra Portugal y luego con dos tantos en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, que les clasificó para los dieciseisavos, donde se medirán a Inglaterra.

    • Anuncios
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Kai Havertz | Alemania | Tres goles

    Kai Havertz debutó en el Mundial con dos goles en la goleada 7-1 a Cúcuta, y Alemania avanzó primera del Grupo E. En dieciseisavos marcó de cabeza, asistido por Florian Wirtz en el 54’, igualando el tanto inicial de Julio Enciso. Sin embargo, Alemania cayó 4-3 en los penaltis ante Paraguay, con fallo incluido de Havertz.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    16Cody Gakpo | Países Bajos | Tres goles

    Cody Gakpo brilló en la goleada de Holanda a Suecia (5-1) con un doblete que selló el pase a dieciseisavos. Pero la selección de Ronald Koeman cayó sorpresivamente ante Marruecos en la eliminatoria: empató 1-1 tras 120 minutos y perdió 3-2 en los penaltis. Gakpo abrió el marcador con un bonito remate en el 71, pero Marruecos empató en el descuento por medio de Issa Diop y ganó 3-2 en los penaltis.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Elijah Just | Nueva Zelanda | Tres goles

    Al ser la peor clasificada del torneo, Nueva Zelanda sabía que lo tendría difícil. Quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar un punto en tres partidos.

    Elijah Just marcó un doblete en el 2-2 ante Irán y otro gol en la derrota 5-1 contra Bélgica, sumando así tres de los cuatro tantos de los All Whites.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    14Julian Quinones | México | Tres goles

    El hombre que superó a Cristiano Ronaldo e Ivan Toney para ganar la Bota de Oro de la Liga Profesional de Arabia Saudí la temporada pasada ahora lidera la búsqueda de México para ganar el título mundial en casa. Quiñones marcó dos goles en la fase de grupos, ante Sudáfrica y la República Checa, y guió a México al liderato del grupo. En la ronda de 32, su remate en el minuto 22 abrió el camino hacia la victoria 2-0 sobre Ecuador y el pase a octavos.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. A pesar de no haber marcado en el último partido de la fase de grupos —una derrota por 2-1 ante Suiza— ni en la victoria de Canadá por 1-0 sobre Sudáfrica en los octavos de final, sigue en la lucha por la Bota de Oro.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso remate de picado ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, el delantero del PSV firmó su tercer tanto en tres partidos en el 4-2 final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    11Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. El exdelantero del Wolverhampton se afianza en el once tras marcar otro gol —tras una gran asistencia de Bruno Guimaraes— en la victoria 3-0 sobre Escocia.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero holandés Brian Brobbey, ‘9’ de este Mundial, ya ha respondido dos veces a la confianza del seleccionador Ronald Koeman. Decisivo en la victoria sobre Suecia, también marcó ante Túnez, que dio el primer puesto del grupo a la Oranje.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    9Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi salió del banquillo y decidió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi; el joven de 20 años rompió el empate en el 74’ con una potente volea. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para hacer el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro tanto ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, acumula 9 goles en 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actúa como “super suplente”: ingresó y marcó en la goleada 7-1 a Curazao, luego anotó un doblete clave ante Costa de Marfil y aportó dos asistencias.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ismaila Sarr | Senegal | Cuatro goles

    Ismaila Sarr brilló en la derrota 3-2 ante Noruega con dos goles que mantuvieron a Senegal en la lucha. Luego marcó el segundo en la goleada 5-0 sobre Irak. Finalmente, puso a su equipo 2-0 ante Bélgica con un gran disparo al inicio del segundo tiempo.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    6Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su espectacular debut ante Marruecos, Vinicius Junior marcó su segundo gol al empujar el balón a la red en la victoria 3-0 sobre Haití. Luego, contra Escocia, el delantero del Real Madrid anotó dos veces y llegó a cuatro tantos en el torneo, liderando el 3-0 final. Además, suma una asistencia, detalle que puede resultar decisivo —pues se cuentan las asistencias en caso de empate a goles— en su lucha por el premio en las rondas finales.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | Francia | Cuatro goles

    Tras marcar el tercer gol de su equipo en la victoria 3-0 sobre Irak, el ganador del Balón de Oro anotó otros tres en el cierre de la fase de grupos ante Noruega. El espectacular hat-trick de Ousmane Dembélé en la primera parte lo catapultó a lo más alto de la clasificación de goleadores.

  • Harry Kane Englandgetty

    4Harry Kane | Inglaterra | Cinco goles

    Tras abrir el torneo con un doblete ante Croacia, superó a Gary Lineker y se convirtió en el máximo goleador de su selección en fases finales del Mundial con un cabezazo contra Panamá.

    Luego aportó un doblete que remontó un gol en contra y dio el pase a octavos ante Congo.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega | Cinco goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 ante Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador con un cabezazo en el segundo palo y amplió su cuenta al aprovechar un error del portero iraquí, lo que dio a Noruega sus primeros tres puntos en un Mundial en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos de Haaland, incluido un volea que entró tras rozar el larguero, le dieron el 3-2. En dieciseisavos frente a Costa de Marfil, el ‘9’ resolvió de nuevo con un gol en el 86’.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Seis goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. La estrella del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 y, con su decimosexto gol, igualó el récord de Miroslav Klose en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti ante Austria, conectó un gran disparo para superar a Klose y luego alcanzó los 18 goles en el descuento. El mejor jugador sudamericano de la historia ingresó desde el banquillo para anotar un ingenioso tiro libre en la victoria 3-1 sobre Jordania.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | Francia | Seis goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en Mundiales en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal. Con un disparo desde lejos en el descuento, superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la historia de Francia.

    En el segundo partido de grupo, Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé anotó dos tantos más, clasificando a los campeones de 2018 a octavos. Ya en esa ronda, marcó otros dos en el 3-0 sobre Suecia y, con seis dianas en cuatro encuentros, superó a Ronaldo como máximo goleador en la fase eliminatoria del Mundial (10).