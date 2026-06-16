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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
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Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Folarin Balogun y Kai Havertz lideran; se espera que Harry Kane y Kylian Mbappé luchen por el premio de la FIFA

World Cup
Inglaterra
Argentina
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA

El Mundial 2026 ha comenzado, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Aún hay un largo camino con 48 selecciones en liza, pero ¿qué estrella la conquistará? Estos son los candidatos que GOAL señala, mientras seguimos a los máximos anotadores del torneo.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo de la Copa del Mundo obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto goleador del delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final consecutiva. Pero Lionel Messi, reciente campeón del mundo, y el inglés Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, aspiran al mismo galardón.

Sin embargo, la competencia no se acaba ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con algunos de los mejores delanteros del mundo, así que Mbappé, Messi y Kane podrían verse eclipsados en Norteamérica.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la batalla por la Bota de Oro.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Inglaterra

    El imparable delantero del Bayern de Múnich llega en óptimas condiciones para pelear por el título de máximo goleador en el Mundial de este año.

    Sus 36 goles en la Bundesliga le dieron la Bota de Oro europea, y los 14 que marcó en 13 partidos de la Liga de Campeones —incluidos los tantos ante PSG y Real Madrid— demuestran que ningún rival puede detenerlo.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | Francia

    Kylian Mbappé ya es sexto en la lista de máximos goleadores del Mundial, igualado con Pelé (12 goles en 14 partidos) y a uno de Messi (26 partidos). A solo cuatro tantos de Miroslav Klose, podría alcanzar el primer puesto con solo 27 años.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Noruega

    Con un impresionante récord de 55 goles en 50 partidos con Noruega, Erling Haaland está listo para brillar en su primera Copa del Mundo.

    Tras ganar por tercera vez el título de goleo de la Premier League con el Manchester City, puede afianzar su reputación como uno de los mejores delanteros de la historia si supera a sus rivales ingleses, españoles, franceses y argentinos para llevarse el Botín de Oro del Mundial.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentina

    Aunque Lionel Messi lleva varios años lejos de la intensidad de las principales ligas europeas y de la Liga de Campeones, se espera que el astro argentino sea protagonista en este Mundial.

    A sus 38 años, su peso en la Albiceleste no ha bajado desde que alzó el trofeo en Catar. Lo demostró entrando desde el banquillo en el amistoso contra Islandia: forzó un penal con su primer toque —que casi fue gol— y lo transformó con el segundo, en la victoria 3-0 de Argentina.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | España

    Mikel Oyarzabal llega al torneo como un delantero infravalorado, pero es firme candidato a la Bota de Oro. Ya suma 25 goles en 53 partidos con España. En los últimos siete meses ha marcado 13 tantos en 13 encuentros, además de varias asistencias.

    Sin él, España empató contra Egipto e Irak.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portugal

    A sus 41 años, esta será la última participación de Cristiano Ronaldo con Portugal. Sigue siendo el líder del equipo de Roberto Martínez y marca goles clave en la Liga de Naciones de la UEFA y en la clasificación para el Mundial.

    Le respaldan jugadores de gran calidad como Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha y João Neves, que facilitan el talento del emblemático delantero.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | España

    A pesar de haber marcado solo un gol en la Eurocopa 2024, el joven español Lamine Yamal cerró una temporada prolífica con el Barcelona, con 22 tantos entre La Liga y la Liga de Campeones.

    Cumplirá 19 años durante la competición y aspira a luchar por el título mundial y la Bota de Oro.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembélé | Francia

    Ousmane Dembélé no ha sido tan prolífico con Francia como con el PSG, donde marcó 20 goles en 40 partidos en la 2025-26, pero quiere brillar en la cita y optar de nuevo al Balón de Oro.

    Tras ganar otra Liga de Campeones, un papel clave con Francia en Norteamérica y un nuevo premio individual lo acercarían aún más a ese objetivo.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brasil

    Raphinha suele pasar desapercibido pese a sus brillantes actuaciones con el Barcelona, que le llevaron al quinto lugar del Balón de Oro. En Cataluña a menudo lo eclipsan jugadores como Lamine Yamal, y en Brasil la atención recae sobre Neymar o Vinicius Junior; aun así, este extremo de 29 años es intocable para sus entrenadores cuando está en forma.

    Las lesiones han limitado su temporada con el club y le han apartado de la Seleção en algunos partidos, pero aspira a brillar en la búsqueda del sexto título mundial de Brasil.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Álvarez | Argentina

    ¡Es el momento de que Julián Álvarez brille! El Atlético de Madrid ya rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid, lo que ha alejado a otros interesados como Barcelona, PSG y Arsenal.

    Si resulta clave para que Argentina llegue lejos en esta competición, las ofertas por el delantero podrían multiplicarse.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Los máximos goleadores actuales

    Tras un vibrante inicio del Mundial 2026, la estrella estadounidense Folarin Balogun lidera la clasificación de goleadores tras marcar un doblete en la victoria 4-1 sobre Paraguay. El alemán Kai Havertz y el sueco Yasin Ayari también lideran la clasificación tras anotar dos goles cada uno en las victorias de Alemania sobre Curazao y de Suecia ante Túnez. En total, 36 jugadores han marcado un tanto en esta primera jornada, entre ellos Vinicius Junior, talismán de Brasil, y Virgil van Dijk, capitán de Países Bajos.

    Jugador

    Equipo

    Goles

    Folarin Balogun

    Estados Unidos

    2

    Kai Havertz

    Alemania

    2

    Yasin Ayari

    Suecia

    2

    Elijah Just

    Nueva Zelanda

    2

    Hwang In-beom

    Corea del Sur

    1

    Raúl Jiménez

    México

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Corea del Sur

    1

    Julian Quinones

    México

    1

    Ladislav Krejci

    República Checa

    1

    Gio Reyna

    Estados Unidos

    1

    Cyle Larin

    Canadá

    1

    Jovo Lukic

    Bosnia y Herzegovina

    1

    Mauricio

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    Suiza

    1

    Vinicius Junior

    Brasil

    1

    Ismael Saibari

    Marruecos

    1

    John McGinn

    Escocia

    1

    Nestory Irankunda

    Australia

    1

    Connor Metcalfe

    Australia

    1

    Boualem Khoukhi

    Qatar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Alemania

    1

    Jamal Musiala

    Alemania

    1

    Nathanial Brown

    Alemania

    1

    Denis Undav

    Alemania

    1

    Felix Nmecha

    Alemania

    1

    Livano Comenencia

    Curazao

    1

    Virgil van Dijk

    Países Bajos

    1

    Crysencio Summerville

    Países Bajos

    1

    Keito Nakamura

    Japón

    1

    Daichi Kamada

    Japón

    1

    Amad Diallo

    Costa de Marfil

    1

    Viktor Gyökeres

    Suecia

    1

    Alexander Isak

    Suecia

    1

    Mattias Svanberg

    Suecia

    1

    Omar Rekik

    Túnez

    1

    Emam Ashour

    Egipto

    1

    Abdulelah Al-Amri

    Arabia Saudí

    1

    Maxi Araujo

    Uruguay

    1

    Ramin Rezaeian

    Irán

    1

    Mohammad Mohebi

    Irán

    1