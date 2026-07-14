El prestigioso Balón de Oro premia la excelencia global y la influencia en la competición, más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, reconoce a jugadores decisivos.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han ganado centrocampistas e incluso un portero. Entre los anteriores figuran Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, y entre los actuales destacan Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, único bicampeón (2014 y 2022), aspira a un tercer título. Pero Kylian Mbappé, subcampeón 2022; Ousmane Dembélé, Balón de Oro; la revelación Lamine Yamal y el capitán inglés Harry Kane también luchan por el premio.

A pocos días de la final entre España y Argentina, la lista se acorta. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026.