Clasificación de grupos del Mundial 2026. Calendario de partidos y canales de retransmisión

En 2026 se celebrarán numerosos eventos futbolísticos, pero el más relevante será la Copa del Mundo, que por primera vez acogerán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio.

Será la primera vez que 48 selecciones participen, lo que promete gran afluencia de público y partidos de alto nivel.

Se espera la participación de las grandes selecciones, entre ellas Argentina , vigente campeona, llega con la intención de revalidar el título; Francia, subcampeona, busca su tercera estrella; y el veterano Carlo Ancelotti lidera a Brasil en su intento por recuperar un trofeo que se le resiste desde hace 24 años.

Además, hasta siete selecciones árabes —Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí y Catar— ya están clasificadas, y podría sumarse Irak si supera la repesca.

A continuación, Koora ofrece el calendario y los resultados de la fase de grupos, además de los canales que retransmitirán la competición.