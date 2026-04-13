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USMNT Form Rankings 04.13.2026GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Clasificación de forma de la selección masculina de fútbol de EE. UU.: Folarin Balogun y Weston McKennie están en racha, pero ¿quién más destaca de cara al Mundial?

USA
F. Balogun
W. McKennie
FEATURES
C. Richards
A. Morris

GOAL analiza qué jugadores estadounidenses rinden mejor en las últimas semanas de la temporada.

Ya estamos en la fase del ciclo mundialista en la que la forma cuenta de verdad. Estas semanas se forja la confianza previa a los partidos importantes. Para los jugadores en la cuerda floja, un par de goles pueden cambiarlo todo; para los referentes, una racha de buen juego les eleva justo cuando más lo necesita la selección.

Por eso, mientras la selección masculina de Estados Unidos se prepara para este verano, conviene vigilar quién rinde, porque en pocas semanas Mauricio Pochettino definirá la lista. Algunos, como Christian Pulisic, atraviesan un bajón de forma, mientras que otros, como Patrick Agyemang, lidian con lesiones. Aun así, muchos elevan su nivel a nuevas cotas.

Desde titulares consolidados hasta aspirantes, estos son los jugadores que brillan en sus clubes. No es una lista de los mejores, sino una foto de quienes están en su mejor momento. En esta sección periódica de GOAL seguimos el pulso del talento estadounidense en todo el mundo.

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    5Los chicos de la MLS

    Vale la pena destacar a estos jugadores por su gran inicio de temporada. Aunque parece difícil que alguno llegue al Mundial, si el arranque en la MLS es indicio, los jóvenes están más que listos.

    Julian Hall, de 18 años y jugador de los New York Red Bulls, lleva cinco goles y dos asistencias en siete partidos, y ya figura segundo en la lista de máximos anotadores. Su compañero Adri Mehmeti, que cumplió 17 años la semana pasada, brilla en el centro del campo.

    Zavier Gozo, extremo peligroso y decidido, ya genera revuelo en redes con sus actuaciones para el Real Salt Lake. ¿Podría sorprender? ¿Unos goles más harían pensar a Pochettino pese a su falta de experiencia?

    Por ahora parece poco probable, pero no imposible si mantienen este nivel.

    • Anuncios
  • Middlesbrough v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    4Aidan Morris

    Los centrocampistas defensivos rara vez reciben el reconocimiento que merecen, y Morris se lo ha ganado con creces en el Middlesbrough.

    Podría ser el mejor centrocampista de la Championship este curso y, gracias a él, el Boro aspira al ascenso a la Premier. Aunque los resultados recientes los han devuelto a los play-offs, su intensidad no ha bajado. El ex del Columbus Crew brilla en la recuperación y, con sus pases, ayuda a mantener la posesión.

    Con la camiseta de Estados Unidos rindió bien ante Portugal y, de mantener este nivel, podría brillar en el Mundial.


  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    3Chris Richards

    Tras un arranque complicado tras la era Guehi, el Crystal Palace ha mejorado. Richards es clave.

    Aunque el equipo reestructuró su defensa central, Richards se mantuvo como un pilar. Desde principios de febrero el Palace solo ha perdido dos veces, avanzó en la Conference League y sumó puntos en la Premier. En un momento clave, Richards aportó liderazgo y estabilidad, manteniendo su portería a cero en seis ocasiones.

    Su buen momento es una gran noticia para la selección de Estados Unidos, que cuenta con un líder defensivo preparado para asumir el mando.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    2Weston McKennie

    Si hoy entregáramos el premio al mejor jugador estadounidense de la temporada, el ganador sería claro: McKennie. El centrocampista de la USMNT ha sido decisivo y ha renovado con la Juventus.

    El centrocampista de la selección estadounidense lleva varios meses a un nivel espectacular, lo que le ha valido un nuevo contrato con la Juve. Ha marcado cinco goles y dado cuatro asistencias en liga, más cuatro tantos y una asistencia en la Liga de Campeones. En los momentos clave de la Juventus, McKennie suele aparecer.

    Con la selección, mantiene el nivel: ante Bélgica abrió el marcador al rematar un centro de Antonee Robinson. Está en el mejor momento de su carrera, justo cuando EE. UU. más lo necesita.

    Sin embargo, sorprendentemente, McKennie no lidera esta lista porque, desde hace semanas, un compañero suyo en la selección vive un momento aún mejor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    1Folarin Balogun

    Balogun es un jugador supersónico. Los goles no dejan de llover y llegan de todas las formas. Parece que marca cada semana porque, sencillamente, lo hace.

    Desde el 17 de febrero ha marcado nueve goles, siete de ellos en partidos consecutivos de liga. Ha atormentado al PSG con tres tantos y también ha visto puerta ante Lens, Lyon y Marsella.

    Ningún futbolista estadounidense —y pocos en el mundo— han estado mejor. Su racha lo afianza como el ‘9’ de la selección de EE. UU. y ya marca un antes y un después en su carrera.