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Clasificación de favoritos al Balón de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera tras su hat-trick, mientras Harry Kane y Kylian Mbappé arrancan su camino

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
Portugal
España
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

El Mundial 2026 ya empezó y los equipos en liza luchan por el codiciado trofeo. Aunque el título colectivo es el gran objetivo, algunos jugadores aspiran a ser el mejor del torneo. Lionel Messi lidera tras un magnífico hat-trick contra Argelia, pero Kylian Mbappé y Michael Olise le pisan los talones tras la primera semana.

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de la prensa, premia la excelencia y el impacto de los jugadores en la competición.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han obtenido centrocampistas e incluso un portero. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán lo han ganado en ediciones pasadas, y las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić también figuran en la lista.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), aspira a conseguirlo por segundo año seguido. Pero competirán con él el subcampeón de 2022, Kylian Mbappé; el Balón de Oro, Ousmane Dembélé; la revelación española Lamine Yamal; y el capitán inglés, Harry Kane.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere llevar a Portugal lejos y completar su palmarés, mientras que Vinicius Junior y Raphinha aspiran a guiar a Brasil hacia su sexto título.

Con 48 selecciones en liza, es probable que aparezca un candidato sorpresa, pues el talento está repartido por todo el torneo.

A continuación, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro del Mundial 2026 tras la primera ronda de partidos en Canadá, Estados Unidos y México.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Yasin Ayari | Suecia

    Viktor Gyokeres y Alexander Isak acapararon los titulares, pero fue el centrocampista Yasin Ayari quien abrió el marcador para Suecia frente a Túnez con un sensacional disparo desde fuera del área. Su gol desencadenó una avalancha de tantos para su equipo, y él sentenció el partido en los últimos segundos con otro misil que dejó al portero sin opciones.

    • Anuncios
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Kai Havertz | Alemania

    Kai Havertz brilló en la victoria de Alemania por 7-1 sobre Curazao. Su penalti, que puso el 3-1 justo antes del descanso, dio a su equipo el control total. En la segunda parte Alemania arrolló a Curazao y Havertz, imparable, cerró el marcador con el 7-1 en el 88’.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Nico Schlotterbeck | Alemania

    Tras el gol sorpresa de Curazao que neutralizó el buen inicio de Alemania, Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja a los suyos con un certero cabezazo.

    El central del Borussia Dortmund también brilló en defensa: cortó los ataques más peligrosos de Curazao, ganó duelos en el suelo y el aire, realizó varios despejes y mostró precisión en sus pases durante todo el partido.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Alexander Isak | Suecia

    Alexander Isak y Viktor Gyokeres demostraron ser una pareja ofensiva letal. Isak abrió el marcador a los 30 minutos ante Túnez y luego dio dos asistencias en el 5-1, lo que muestra que Suecia llega en forma a los duelos contra Países Bajos y Japón.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    6Vozinha | Cabo Verde

    Vozinho, portero de Cabo Verde, quizá no dure mucho en la lista, pero su debut mundialista lo convirtió en un fenómeno global.

    Realizó siete paradas espectaculares y dominó su área, lo que permitió a Cabo Verde lograr un heroico 0-0 contra España, campeona de la Eurocopa 2024. El guardameta, de 40 años, acaparó los titulares mundiales y espera repetir actuación ante Uruguay.

  • Harry KaneGetty Images

    5Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro europea, Harry Kane, intimida a cualquier defensa en esta competición.

    A menudo se le ha criticado por fallar en los grandes partidos con Inglaterra, pero respondió con un doblete ante Croacia en el debut. Fue un peligro constante y generó varias ocasiones, reafirmando su valor para el equipo de Thomas Tuchel.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un doblete: marcó a los 30 minutos del primer partido ante Irak y repitió justo antes del descanso en un duelo equilibrado.

    Noruega ganó 4-1 y el delantero del Manchester City fue nombrado mejor del partido. Si repite esta actuación ante Senegal y Francia, sus opciones de ganar el Balón de Oro crecerán.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a la afición. Su velocidad, control y definición le valieron 20 goles y 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre algo similar: mientras Mbappé es aclamado por sus goles, Olise recibe elogios por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador contra Senegal en el primer partido, y su excelente manejo del balón le valió ser nombrado «Jugador del Partido» por la FIFA en la victoria por 3-1.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualó el récord de Pelé de 12 goles en 14 partidos antes del torneo.

    Sin embargo, Mbappé quiere ser el mejor de la historia en este escenario y ya superó a Pelé en su primer partido en Estados Unidos, con dos goles que ayudaron a la victoria de Les Bleus por 3-1. Ante Senegal mostró su conexión letal con Olise y seguro nos regalará más momentos mágicos.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, con su 39.º cumpleaños a la vuelta de la esquina durante el Mundial, el hecho de que vuelva a ser uno de los favoritos es una prueba de su longevidad.

    Hace cuatro años superó a Mbappé en la lucha por el premio y, en el debut de 2026, marcó un hat-trick ante Argelia en la victoria 3-0 de Argentina. Ese triplete lo igualó como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos, y confirma que tiene lo necesario para llevar de nuevo a la Albiceleste a la final.