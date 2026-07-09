El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, permite premiar la excelencia y el impacto de los jugadores en el torneo.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores destacan Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), aspira a un tercer título. Pero Kylian Mbappé, subcampeón 2022; Ousmane Dembélé, Balón de Oro; la revelación Lamine Yamal; y el capitán inglés Harry Kane también luchan por el premio.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su palmarés guiando a Portugal, mientras que Vinicius Jr. y Raphinha pueden impulsar a Brasil hacia su sexto título.

Con los cuartos de final a la vista, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue de cerca a los candidatos durante la tercera y última jornada de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.