Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
GFX Golden BallGOAL
GOAL

Traducido por

Clasificación de favoritos al Balón de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera; Kylian Mbappé y Michael Olise destacan por Francia

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
Portugal
España
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

El Mundial 2026 está en pleno apogeo y los equipos restantes luchan por el codiciado trofeo. Aunque el título colectivo es el objetivo principal, algunos ya se postulan como el mejor jugador del torneo. Lionel Messi y Kylian Mbappé son, por ahora, los principales candidatos, pero enfrentan intensa competencia a medida que avanzan las eliminatorias.

El prestigioso Balón de Oro premia la excelencia global y la influencia en la competición, más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, reconoce a jugadores decisivos.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores destacan Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, único bicampeón (2014 y 2022), aspira a un tercer título. Pero Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Harry Kane también luchan por el premio.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su palmarés guiando a Portugal, mientras que Vinicius Jr. y Raphinha pueden llevar a Brasil a su sexto título.

Con los dieciseisavos en marcha, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue de cerca a los candidatos, mientras se juega la tercera y última jornada de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    10Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham gritó su famoso «¿quién más?» al ayudar a Inglaterra a mantenerse en la lucha por la Euro 2024. Aunque se duda de su titularidad con Thomas Tuchel, el centrocampista del Real Madrid brilla en los momentos clave.

    Lo demostró al poner de nuevo por delante a los Tres Leones en su complicado debut mundialista ante Croacia y al romper el empate contra Panamá en Nueva Jersey para asegurar el primer puesto del Grupo L.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | México

    El centrocampista mexicano Julián Quiñones ha sido clave en la marcha de «El Tri» a los octavos de final del Mundial. Abrió el camino con un gol a los nueve minutos del debut ante Sudáfrica, sumó otro contra la República Checa y lideró la victoria 2-0 sobre Ecuador en la ronda de 32 con un tanto y una asistencia.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Marruecos

    El Bayern de Múnich puede considerarse afortunado por haber cerrado ya un acuerdo de 50 millones de euros para fichar a Ismael Saibari, procedente del PSV, antes de que comenzara el Mundial. El internacional marroquí seguramente ha aumentado su valor real en unos cuantos millones de euros gracias a su papel protagonista en cada partido. Fue él quien batió a Alisson para abrir el marcador ante Brasil, quien derribó a Escocia a los dos minutos para asegurar el pase, quien empató por segunda vez ante Haití y quien transformó el penalti decisivo que eliminó a Países Bajos cuando ya parecía todo perdido. El Bayern se ha hecho con una joya.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Vinicius Jr | Brasil

    Con Neymar de regreso y Raphinha lesionado, Brasil necesita que Vinicius Junior asuma el liderazgo para acabar con 24 años sin Mundial. El delantero del Real Madrid fue elegido mejor jugador en los tres partidos de la fase de grupos y marcó goles decisivos ante Marruecos, Haití y Escocia. Aunque no anotó en la ajustada victoria de la siguiente ronda, fue muy activo en el área japonesa, con dos disparos a puerta y dos ocasiones creadas, mientras la Seleção presionaba en la segunda parte hasta asegurar el triunfo en los últimos instantes.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un doblete ante Irak, marcando a los 30 minutos y justo antes del descanso.

    Noruega ganó 4-1 y el delantero del Manchester City fue nombrado mejor del partido. Luego anotó dos veces en el 3-2 sobre Senegal y marcó el decisivo 2-1 ante Costa de Marfil, pase a dieciseisavos.

  • dembele(C)Getty Images

    5Ousmane Dembélé | Francia

    Las hazañas de Ousmane Dembélé en las dos victorias consecutivas del París Saint-Germain en la Liga de Campeones le han valido el Balón de Oro. También ayudó a Francia a ganar el Mundial 2018. Pero es en 2026 cuando brilla de verdad en el gran escenario internacional.

    Aunque nunca antes había marcado en el torneo más importante de la FIFA, el versátil delantero del PSG estrenó su cuenta goleadora en la victoria por 3-0 sobre Irak. Luego se llevó el balón del partido ante Noruega tras un hat-trick en la primera parte que aupó a Les Bleus a dieciseisavos, donde asistió a Kylian Mbappé para su primer gol contra Suecia.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, intimida a cualquier defensa.

    A menudo se le ha criticado por no brillar con Inglaterra en partidos clave, pero aquí ha demostrado su talante competitivo: doblete ante Croacia (4-2), gol decisivo contra Panamá y un fantástico doblete en los últimos 15 minutos que salvó a los Tres Leones de la eliminación en dieciseisavos frente a la República Democrática del Congo.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a la afición. El mejor jugador de la Bundesliga marcó 20 goles y dio 25 asistencias gracias a su velocidad, control y definición, llevando al equipo a las semifinales de la Liga de Campeones.

    En la selección francesa ocurre algo similar: mientras Mbappé acapara los elogios por sus goles, Olise destaca por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador contra Senegal en el debut, y su manejo del balón le valió el premio a Mejor Jugador del Partido de la FIFA en la victoria por 3-1.

    En el Mundial ya suma cinco asistencias: dos a Mbappé, una a Ousmane Dembélé y otra a Bradley Barcola.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualaba el récord de Pelé (12 goles en 14 partidos) antes del torneo.

    Sin embargo, Mbappé quiere ser el mejor de la historia en este escenario y ya superó a Pelé en su primer partido en Estados Unidos, con dos goles que ayudaron a la victoria de Les Bleus por 3-1.

    Fue letal ante Senegal gracias a su conexión con Olise, que se repitió al abrir el marcador en el 3-0 contra Irak, antes de asistir a Ousmane Dembélé en su hat-trick en el 4-1 a Noruega.

    En dieciseisavos ante Suecia, tras ver anulado un gol inicial, marcó el primero y el tercero para clasificar a los Bleus.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, con su 39.º cumpleaños a la vuelta de la esquina durante el Mundial, el hecho de que vuelva a ser uno de los favoritos es una prueba de su longevidad.

    La sensación argentina, que ya venció a Mbappé por el premio hace cuatro años, abrió la edición 2026 con un hat-trick en el 3-0 sobre Argelia.

    Ese triplete lo igualó como máximo goleador histórico del Mundial, con 16 tantos, y luego batió el récord con un doblete ante Austria en la segunda jornada. El mejor de todos los tiempos de Sudamérica ingresó desde el banquillo para anotar de falta contra Jordania y convertirse en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos de un Mundial.