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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: Ousmane Dembélé emerge como principal rival de Harry Kane, mientras las opciones de Declan Rice se desvanecen tras perder la final de la Liga de Campeones

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
Liga de Campeones
World Cup
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones
FEATURES

Con el duopolio de Messi y Ronaldo ya en el pasado, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en casi veinte años. Ahora, muchos jugadores inician cada temporada creyendo que pueden ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, tras superar lesiones e irregularidades, ganó el Balón de Oro en 2025 y ahora vuelve a competir por él en 2026.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador podría definirse en verano, en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un esprint. Con la defensa del título europeo del PSG en Budapest y el cierre de la temporada europea, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos más probables de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 29 de mayo de 2026. Eliminado: Julián Álvarez.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelona) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó cuatro goles y dio doce asistencias, y ganó la Liga y la Supercopa de España.

    A sus 23 años, Pedri sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del fútbol. El Barcelona solo rinde al máximo cuando él está en el campo, aunque las lesiones le han limitado esta temporada. Cuando ha estado bien, pocos jugadores han sido mejores en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick retuvo la Liga, pero cayó en cuartos de la Champions ante el Atlético. Pedri será clave para la selección española en su búsqueda del Mundial, aunque sus opciones de Balón de Oro se han desvanecido.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    19Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: 13 goles, 10 asistencias. Campeón de la Premier League.

    Aunque su estado de forma no ha sido óptimo, el extremo ayudó al Arsenal a ganar la Premier y llegar a la final de la Champions.

    Su vuelta animó al Arsenal, que firmó su mejor partido en semanas ante el Fulham en mayo y recuperó el liderato. Luego marcó el gol que selló el pase a la final de la Champions. Este verano será titular con los Tres Leones en el Mundial, así que su candidatura al Balón de Oro apenas empieza.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Temporada 2025-26: 23 goles, 14 asistencias.

    En 2025, Vinicius Jr. vivió un año desastroso con el Real Madrid: solo marcó ocho goles en La Liga. Como suele decirse, la forma es pasajera pero la clase es permanente, y Vini lo demostró al inicio de 2026: marcó cuatro goles en seis partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones.

    Aun así, su repunte no bastó para dar títulos al Bernabéu, y su flojo rendimiento con Brasil debe mejorar de cara al Mundial. De momento, una nominación al Balón de Oro es su techo.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17Lautaro Martínez (Inter) ↔️

    Temporada 2025-26: 26 goles y 8 asistencias. Inter ganó la Serie A y la Coppa Italia.

    Pese a la sorpresiva eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter celebró el doblete gracias a su título en la Serie A y la victoria en la final de la Coppa Italia. Como en temporadas previas, Lautaro Martínez fue la pieza clave de ese éxito.

    Terminó como máximo goleador de la liga con tres goles de ventaja y volverá a vestir la albiceleste para defender el título mundial este verano. Tras desahogarse en la Copa América 2024, quizá sea su momento de brillar en la escena global.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 21 goles y dio ocho asistencias, y ganó La Liga y la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, dada su excelente producción ofensiva con el Barcelona. Tenía motivos: un problema en el isquiotibial frenó su arranque de temporada, pero, una vez recuperado, lució decisivo.

    Fue clave ante el Real Madrid en la final de la Supercopa y frente al Newcastle en la Champions, hasta que una nueva lesión frenó sus aspiraciones y las del Barça en Europa. Aun así, llegará como líder de Brasil al Mundial, donde la Seleção ha mejorado bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (París Saint-Germain) 🆕

    En la temporada 2025-26: tres goles, 16 asistencias y 19 partidos sin encajar. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta, ha disfrutado de otra excelente temporada con el PSG y regresó de su lesión justo a tiempo para participar de lleno en el triunfo de su equipo en la final de la Liga de Campeones.

    Tras la anulación del resultado de la final de la Copa de Naciones por la CAF, Marruecos se proclamó campeón de África, aunque Senegal aún puede apelar. De cara al Mundial, el equipo aspira a repetir el cuarto puesto de 2022.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    14Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬇️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 29 partidos sin encajar. Campeón de la Premier League.

    Ningún jugador encarna mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado en la Premier y su estilo físico de defensa está más de moda que nunca.

    Aunque William Saliba sigue siendo elegante, ahora Gabriel es el más importante de la pareja de centrales. Su fallo en la final de la Liga de Campeones pesará, aunque brille en el Mundial con la Seleção.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Temporada 2025-26: 12 goles y 25 asistencias.

    Batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier y ganó los premios de Futbolista del Año de la FWA y Jugador del Año de la Premier, demostrando que es el motor del Manchester United. Si brilla en el Mundial con Portugal, la nominación al Balón de Oro será suya.

    Pero ganar el Balón de Oro es otra historia: con el United fuera de Europa y sin títulos, habría necesitado una campaña excepcional para optar al premio. Por muy bueno que haya estado, aún no ha alcanzado ese nivel.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    12Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Temporada 2025-26: 35 goles y 6 asistencias. Campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí.

    Solo Sir Stanley Matthews ha ganado el Balón de Oro tras cumplir 40 años, así que parece descabellado que Cristiano se una a ese club. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro siguió marcando en Arabia Saudí y, tras un bache a mitad de curso, el Al-Nassr se llevó la Liga Profesional,acabando con su sequía de títulos.

    Con casi un gol por partido, y tras la exención de la FIFA que le permite jugar el Mundial desde el inicio, volverá a liderar a Portugal, que aspira al título tras ganar la Liga de Naciones. Si suma ese éxito internacional al logrado en clubes, quizá merezca al menos un puesto en el podio.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 36 goles y dio 26 asistencias, y ganó la MLS Cup.

    ¿Imposible? Se creía que sus días de optar al Balón de Oro habían terminado, pero tras llevar al Inter de Miami a su primer título y con Argentina entre las favoritas del Mundial, hay posibilidades reales de que el ocho veces ganador vuelva a competir por el premio en verano.

    Messi, camino de su segundo MVP de la MLS, marcó seis goles y dio siete asistencias en seis partidos de playoff, logros que se valorarán si ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en Norteamérica. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el eje de la Albiceleste, así que cualquier éxito en el país que ahora considera su hogar volverá a llevarle gran parte del crédito.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    10Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Temporada 2025-26: 51 goles y 10 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Haaland activó su “modo Terminator” en 2025-26 y lideró al City en su regreso a la lucha por los títulos. Una sequía a principios de 2026 puso en riesgo su Balón de Oro y los títulos del City, que cayó en Champions, pero luego ganaron la FA Cup y la Carabao Cup y pelearon con el Arsenal por la Premier hasta el final.

    Aunque se quedó sin los títulos más grandes, su candidatura se reforzó gracias a la primera clasificación de Noruega para el Mundial desde 1998, lo que le brinda la ocasión de brillar en un gran torneo internacional. Los escandinavos parten como outsiders en Norteamérica, pero Haaland puede usar la cita mundialista para recordar a los votantes lo que es capaz de hacer.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: seis goles y 13 asistencias. Campeón de la Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo tras sus actuaciones contra el Real Madrid en la Champions del curso anterior y no ha dejado de crecer. Fue clave en el título liguero del Arsenal y en su llegada a la final continental.

    Sus incursiones, su labor defensiva y su acierto en balón parado lo hacen imprescindible. Además, es titular con la selección inglesa de Thomas Tuchel, que aspira a acabar con 60 años de espera y ganar el Mundial de 2026.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    8Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 28 goles y dio 25 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa si Luis Díaz no se hubiera marchado. El versátil delantero fue clave en el triunfo de los Reds en la 2024-25, pero su deseo de un nuevo reto llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás y ha forjado una excelente compenetración con Harry Kane y el resto del plantel. Algunos de sus goles en la Bundesliga la temporada pasada fueron espectaculares, mientras que sus emocionantes actuaciones en la Liga de Campeones sin duda habrán llamado la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volviera a quedarse a las puertas en Europa. Si a esto le sumamos que Díaz también disputará este verano su primer Mundial con una selección colombiana que se perfila como una de las revelaciones del torneo, tiene todos los ingredientes para ser candidato al Balón de Oro.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 22 goles y 10 asistencias. Ganó la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si hubiera que elegir al mejor de la fase eliminatoria de la Champions, Khvicha Kvaratskhelia sobresaldría. El extremo del PSG se convirtió en el primer jugador en la historia de la competición en participar con gol o asistencia en siete partidos consecutivos de dicha fase, incluidos varios tantos espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otro título europeo.

    No obstante, su nivel bajó en la segunda parte de la campaña y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en la lucha por el Balón de Oro. Aun así, «Kvaradona» tiene opciones de podio y poco más puede hacer para lograrlo.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    En la temporada 2025-26: 48 goles, 10 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del Balón de Oro. Sin embargo, tras cumplir 27 años, aún espera su momento para subir a lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada lo tuvo todo a favor: lideró a un Real Madrid en apuros hasta que una lesión de rodilla lo frenó y el equipo vio esfumarse sus opciones de título. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, así que es probable que el capitán de Francia siga en la lucha por el Balón de Oro pese a la decepción de su club.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern de Múnich) ↔️

    En la temporada 2025-26: 23 goles y 33 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva casi dos años brillando con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de asistir, este jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de la Bundesliga y ha dejado huella en la Liga de Campeones, especialmente al tener contra las cuerdas al Real Madrid en el Bernabéu y sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han consolidado como titular en la selección francesa a pesar de la competencia. Podría ser una de las estrellas del próximo Mundial con una de las favoritas.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    4Vitinha (París Saint-Germain) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó siete goles y dio diez asistencias. Ganó la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Desde su decepcionante cesión al Wolverhampton hace cinco años, Vitinha ha llegado al podio del Balón de Oro 2025 y es visto por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Mantuvo ese nivel casi toda la temporada y aumentó su cuenta de goles y asistencias, contribuyendo a que el equipo de Luis Enrique conquistara de nuevo la Ligue 1 y la Liga de Campeones.

    Además, fue designado mejor jugador de la final y este verano se unirá a la selección de Portugal, que tras ganar la Liga de Naciones 2025 llega con confianza al Mundial. Si lo ganan, su mediocampista clave seguramente habrá sido decisivo.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Temporada 2025-26: 25 goles y 20 asistencias. Campeón de Liga y Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito de las casas de apuestas al Balón de Oro, podría ser el primer ganador menor de 21 años; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para lograrlo. Sus actuaciones en la fase final de la pasada Champions le situaron, para muchos, como el mejor jugador del mundo, y su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé, lo confirmó.

    Algunos creen que aún debe decidir más encuentros clave, y otros temen que la acumulación de minutos tan joven aumente su riesgo de lesiones, como la que ya le marginó de la final de la Champions y le marginará del inicio del Mundial. Se espera que regrese con España antes de la fase eliminatoria de la Copa América y, si brilla de nuevo en el torneo, aún podría llevarse el Balón de Oro.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    2Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 19 goles y 12 asistencias. Ganó la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de temporada, lo que parecía alejar la defensa de su Balón de Oro. Sin embargo, una vez recuperado, retomó su mejor nivel con actuaciones clave ante Liverpool y Bayern en octavos de la Champions y volvió a marcar en la final.

    El equipo de Luis Enrique repitió el título europeo, y Dembélé, en plena forma, se postula como pieza clave de Francia de cara al Mundial. Aunque sus números no igualan los del curso 2024-25, vuelve a optar al Balón de Oro.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 65 goles y 7 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup.

    Siempre habrá quien no valore a Harry Kane, pero tras ganar con el Bayern, el delantero parece decidido a demostrar su valía individual.

    Además de anotar en cantidad, ha mostrado una versatilidad letal para los campeones de la Bundesliga, y si mantiene este nivel, podrían llegarle más títulos antes de que termine el verano. Los aficionados ingleses rezan para que su capitán no se quede sin fuerzas en el Mundial, pues Kane es clave para que los Tres Leones pongan fin a su agonía de seis décadas sin un título internacional.