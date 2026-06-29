Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: ¿Messi hacia su noveno premio? Su gran inicio en el Mundial lo mantiene en la lucha, mientras Harry Kane, Kylian Mbappé y otros siguen en la pelea

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones con el París Saint-Germain, que ganó su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones probablemente volverá a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Pero como también es año de Mundial, es posible que el ganador no se conozca hasta después del torneo de este verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, así que algunos futbolistas podrían brillar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Con la temporada europea cerrada tras el título del PSG en Budapest y a pocas horas del Mundial, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 11 de junio de 2026. Eliminado: Pedri.