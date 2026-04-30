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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: Luis Díaz y Declan Rice suben gracias a sus grandes actuaciones en la Liga de Campeones, pero Harry Kane sigue como favorito

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
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E. Haaland
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Con el duopolio de Messi y Ronaldo ya en el pasado, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en casi veinte años. Cada temporada, muchos jugadores creen poder ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, que superó lesiones y altibajos, ganó el Balón de Oro en 2025 y ahora vuelve a competir por él.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador podría definirse en verano, en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Cabe recordar que Dembélé no apareció como favorito hasta la mitad de la temporada 2024-25. Ahora, con Europa en la recta final, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos más probables...

Última actualización: 16 de abril de 2026. Sale de la lista: Fede Valverde.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelona) ⬇️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles y once asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    A sus 23 años, Pedri sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del fútbol. El Barcelona rinde solo cuando él está en el campo, pero las lesiones le han limitado esta temporada. Aun así, cuando ha jugado, pocos han sido mejores en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick encamina el título liguero, aunque su aventura en la Champions terminó en cuartos ante el Atlético. Pedri seguirá siendo clave para España en su búsqueda de la Copa del Mundo, aunque sus opciones de Balón de Oro se han desvanecido.

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  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    19Lautaro Martínez (Inter) ⬇️

    Temporada 2025-26: 24 goles y 6 asistencias.

    Pese a la sorpresiva eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter marcha siete puntos arriba en la Serie A y ya está en la final de la Coppa Italia. Como en temporadas pasadas, Lautaro Martínez ha sido clave en este rendimiento.

    Con una clara ventaja como máximo goleador de la máxima categoría italiana, Lautaro volverá a formar parte de la selección argentina para defender el título mundial este verano. Tras haberse quitado la espina de los grandes torneos al brillar en la Copa América de 2024, quizá este sea el momento del jugador de 28 años de brillar en la escena mundial.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Rayan Cherki (Manchester City) 🆕

    Temporada 2025-26: 10 goles, 13 asistencias. Carabao Cup conquistada.

    Rayan Cherki, fichaje estrella procedente del Lyon por 34 millones de libras, ha resultado decisivo para el City. A pesar de su juventud, Guardiola le ha dado libertad y los números avalan su acierto.

    Con 22 años, ha sido clave en el giro de la temporada y ahora el City aspira al triplete nacional. Didier Deschamps decidirá si le da un papel similar en la selección francesa este verano, pero si mantiene este nivel, Cherki podría brillar en el Mundial.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    17Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 20 goles, 14 asistencias.

    En 2025, Vinicius Jr. vivió un año difícil con el Real Madrid: solo marcó ocho goles en La Liga. Como suele decirse, la forma es pasajera, pero la clase es permanente, y Vini lo demostró a principios de 2026: marcó cuatro goles en seis eliminatorias de la Liga de Campeones.

    Aun así, su regreso a la forma no bastará para llevar títulos al Bernabéu, y su flojo rendimiento con Brasil debe mejorar antes del Mundial. Por ahora, una nominación al Balón de Oro es su techo.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 19 goles y 8 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, dada su excelente producción ofensiva con el Barcelona. Así, el brasileño ansiaba regresar a la lucha por el premio tras superar una molestia en el isquiotibial que lo marginó en los primeros meses de la temporada.

    Fue clave ante el Real Madrid en la final de la Supercopa y frente al Newcastle en la Champions, hasta que una nueva lesión frenó sus aspiraciones y las del Barça en Europa. Aun así, llegará como líder de Brasil al Mundial, donde la Seleção ha mejorado bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Temporada 2025-26: 11 goles, 23 asistencias.

    A punto de batir el récord de asistencias en una temporada de la Premier, lo que aumenta las peticiones para que sea nombrado Jugador del Año, Bruno Fernandes vuelve a ser el motor del Manchester United. Si mantiene este nivel hasta el final y brilla en el Mundial con Portugal, merecerá la nominación al Balón de Oro.

    Pero ganar el Balón de Oro es otra historia: sin títulos con el United ni presencia europea, necesitaría una campaña excepcional para optar al premio. Por muy bueno que haya estado, aún no ha llegado a ese nivel.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    14Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Temporada 2025-26: 32 goles y 6 asistencias.

    Solo Sir Stanley Matthews lo logró con 40 o más. Que Cristiano se sume a ese club parece descabellado para los que ven solo Europa. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue marcando goles en Arabia Saudí y podría lograr este curso su primer título en Oriente Medio. Tras un bache a mitad de temporada, el Al-Nassr lidera de nuevo la Pro League y ha alcanzado la final de la Liga de Campeones de la AFC 2 (equivalente asiático de la Europa League).

    Con casi un gol por partido esta temporada y la exención de la FIFA para jugar el Mundial, liderará de nuevo a Portugal, que llega con confianza tras ganar la Liga de Naciones. Si triunfa con club y selección, nadie podrá negarle otro Balón de Oro.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    13Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 31 goles y dio 19 asistencias, y ganó la MLS Cup.

    ¿Podría, acaso, volver a optar al Balón de Oro? Tras llevar al Inter de Miami a su primer título y con Argentina entre las favoritas del Mundial, hay posibilidades reales de que el ocho veces ganador vuelva a competir por el premio en verano.

    Messi, camino de su segundo MVP consecutivo de la MLS, sumó seis goles y siete asistencias en seis partidos de playoffs, un rendimiento que podría sumarse a su palmarés si ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en 2026. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el eje de la Albiceleste, así que cualquier éxito en el país que ahora considera su hogar volverá a llevarle gran parte del crédito.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 25 partidos sin encajar.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado en la Premier y su estilo físico de defensa no se veía tan en boga en dos décadas.

    Aunque William Saliba sigue siendo elegante, Gabriel es ahora el más importante de la pareja de centrales. Si mantiene su aportación de goles clave y ayuda a dejar la portería a cero en la recta final, una buena Copa del Mundo con la Seleção podría llevarlo a la lista de candidatos al Balón de Oro.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    11Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó siete goles y dio diez asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Tras una cesión decepcionante en el Wolverhampton hace cinco años, Vitinha alcanzó el podio del Balón de Oro en 2025 y muchos lo ven ya como el mejor centrocampista del planeta. Mantuvo ese nivel casi toda la campaña e incluso aumentó su cuenta de goles y asistencias, como el hat-trick que eliminó al Tottenham en la Liga de Campeones en noviembre.

    Este verano integrará la selección portuguesa, campeona de la Liga de Naciones 2025, que aspira al Mundial. Si lo logran, Vitinha será clave.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    10Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 21 goles, 10 asistencias.

    Ha sido una temporada de altibajos para Julián Álvarez: comenzó con fuerza en el Atlético de Madrid, incluido un doblete que ayudó a vencer al Real Madrid en el derbi de septiembre, pero desde entonces solo ha marcado dos goles en La Liga, lo que parecía alejarle del Balón de Oro.

    Sin embargo, sus seis goles en siete partidos de Champions, incluido el penalti ante el Arsenal en la ida de semifinales, han devuelto al Atlético a una posible final y relanzado sus opciones. La derrota en la final de la Copa del Rey fue un golpe a sus aspiraciones, pero volverá a liderar a Argentina en el Mundial y aún puede pelear por el Balón de Oro.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    9Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ⬆️

    Temporada 2025-26: 21 goles y 9 asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor jugador de las eliminatorias de la Liga de Campeones hasta ahora, Khvicha Kvaratskhelia sería candidato seguro. El extremo del PSG ha marcado siete goles en otros tantos partidos europeos con el vigente campeón, algunos de ellos espectaculares.

    No obstante, su rendimiento global ha sido más irregular y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro. De mantener este nivel en los próximos duelos europeos, «Kvaradona» aspira a entrar en el top-10 deFrance Football.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Temporada 2025-26: seis goles y 13 asistencias.

    Declan Rice se consagró como uno de los mejores centrocampistas del mundo con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada y no ha dejado de mejorar desde entonces. Hoy es clave en la lucha de los Gunners por la Premier y por su primer título europeo, como demostró en la ida de semifinales contra el Atlético.

    Sus incursiones, su labor defensiva y su acierto en balón parado lo hacen imprescindible también para la selección inglesa de Thomas Tuchel, que aspira a acabar con 60 años de espera y ganar el Mundial de 2026.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 18 goles y dio 11 asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de temporada con el PSG, lo que parecía excluirlo de la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, una vez recuperado, ha vuelto a la pugna gracias a dos goles ante Liverpool y Bayern en la Liga de Campeones.

    El equipo de Luis Enrique sigue vivo en la Liga de Campeones, y Dembélé puede ser clave para una Francia que llega en alza al Mundial. Aunque no ha mantenido el nivel de la campaña 2024-25, aún tiene opciones de pelear el premio a mediados de julio.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 47 goles y nueve asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del Balón de Oro. Sin embargo, tras cumplir 27 años, aún espera su momento para subir al podio en su ciudad natal, París.

    Durante gran parte de la temporada lo hizo todo para lograrlo: arrastró a un Real Madrid en apuros hasta que una lesión de rodilla lo frenó. Las esperanzas de título del equipo blanco se han desvanecido. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, así que se espera que el capitán de Francia luche hasta el final por el Balón de Oro, aunque la temporada de su club termine en decepción.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 48 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante para sus estándares, Haaland se puso en «modo Terminator» al inicio de la actual campaña y se convirtió en el ariete solitario del Manchester City para volver a pelear por los grandes títulos. Una sequía a principios de 2026 amenazó con arruinar sus opciones al Balón de Oro y las aspiraciones del City, tras caer en la Liga de Campeones; sin embargo, han resurgido: conquistaron la Carabao Cup y siguen vivos en la Premier League —donde el gol de Haaland ante el Arsenal podría ser decisivo— y en la FA Cup.

    Además, la clasificación de Noruega para el Mundial, la primera desde 1998, le brinda la ocasión de brillar en un gran torneo. Aunque los escandinavos parten como outsiders, Haaland puede usar la cita mundialista para recordar a los votantes su enorme talento.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    4Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 28 goles y dio 23 asistencias, y ganó la Bundesliga y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa de no haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. El versátil delantero fue clave en el título de los Reds en 2024-25, pero su deseo de un nuevo reto llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern.

    Desde entonces no ha mirado atrás: se entendió a la perfección con Harry Kane y el resto del plantel. Marcó varios goles espectaculares en la Bundesliga y brilló en la ida de semifinales de la Champions contra el PSG, aunque el Bayern perdiera. Además, marcó en los dos duelos de cuartos ante el Real Madrid y este verano debutará en el Mundial con una Colombia que aspira a ser revelación. Todo ello le convierte en candidato al Balón de Oro.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Temporada 2025-26: 25 goles y 20 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito de las casas de apuestas para el Balón de Oro, está en camino de ser el primer ganador menor de 21 años; ni siquiera necesita ganarlo en 2026. Sus actuaciones en la fase final de la Champions del curso anterior lo situaron, para muchos, como el mejor jugador del mundo, y su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé, lo confirmó.

    Algunos creen que aún debe decidir más partidos clave, y otros temen que la carga de minutos tan joven aumente sus lesiones y acorte su carrera. De momento, se espera que esté con España en el Mundial; si allí vuelve a brillar, aún podría llevarse el Balón de Oro.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern de Múnich) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 21 goles y dio 31 asistencias, y ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

    Quienes pronosticaron que Michael Olise sufriría al pasar del Crystal Palace al Bayern se equivocaron: desde hace dos años encadena actuaciones brillantes con el campeón alemán. Tan capaz de marcar como de asistir, este jugador de 24 años se ha erigido como uno de los delanteros más peligrosos de la Bundesliga y ha dejado huella en la Liga de Campeones, especialmente en los cuartos de final contra el Real Madrid, donde mantuvo en vilo al Bernabéu antes de sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han abierto un puesto de titular en la selección francesa, a pesar de la competencia. Así, podría brillar en el próximo Mundial con uno de los favoritos al título.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 58 goles y 7 asistencias. Campeón de la Bundesliga y la DFL-Supercup.

    Siempre hubo quienes cuestionaron a Harry Kane por falta de títulos, pero ahora que ha silenciado a los críticos con estos trofeos, el delantero del Bayern parece decidido a demostrar que también merece premios individuales.

    Además de anotar en cantidad, ha exhibido un juego completo y devastador para los campeones de la Bundesliga, y si mantiene este nivel, más títulos le aguardan al final de la temporada. Los aficionados ingleses rezan para que su capitán llegue con fuerzas al verano, pues Kane es clave para que los Tres Leones pongan fin a su agonía de seis décadas sin un título internacional.