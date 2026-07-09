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Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: Lionel Messi lidera, perseguido por Kylian Mbappé y Erling Haaland

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
Portugal
España
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

El Mundial 2026 está en pleno apogeo y los equipos restantes luchan por el codiciado trofeo. Aunque el título colectivo es el objetivo principal, algunos jugadores destacan como los mejores del torneo. Lionel Messi y Kylian Mbappé son, por ahora, los principales candidatos, pero enfrentan intensa competencia en los cuartos de final.

El prestigioso Balón de Oro premia la excelencia global y la influencia en la competición, más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, reconoce a los jugadores más destacados del torneo.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores destacan Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las estrellas en activo Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único con dos premios (2014 y 2022), aspira a un tercero. Pero Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Harry Kane también luchan por él.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su palmarés guiando a Portugal lo más lejos posible, mientras que Vinicius Júnior y Raphinha pueden impulsar a Brasil hacia su sexto título.

Con los cuartos de final a la vista, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue de cerca a los candidatos, mientras se juega la tercera y última jornada de la fase de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Achraf Hakimi | Marruecos

    Achraf Hakimi ha mantenido un gran nivel en el camino de Marruecos hasta los cuartos de final. Tras brillar ante Brasil, el lateral del París Saint-Germain marcó un gol y dio una asistencia contra Haití, y luego aportó otra asistencia en la victoria sobre Canadá.

    • Anuncios
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Leandro Trossard | Bélgica

    Al igual que Bélgica, Leandro Trossard comenzó el Mundial con actuaciones decepcionantes ante Egipto e Irán. Sin embargo, brilló en el decisivo 5-1 sobre Nueva Zelanda, donde marcó dos goles que clasificaron a los «Rode Duivels». Después asistió a Youri Tielemans en el 89’ para empatar ante Senegal, y a Charles De Ketelaere para recuperar la ventaja contra Estados Unidos, partido que acabaron ganando 4-1.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Marruecos

    El Bayern de Múnich puede considerarse afortunado por haber cerrado ya un acuerdo de 50 millones de euros para fichar a Ismael Saibari, procedente del PSV, antes de que comenzara el Mundial. El internacional marroquí seguramente ha aumentado su valor real en unos cuantos millones de euros gracias a su papel protagonista en cada partido. Fue él quien batió a Alisson para abrir el marcador ante Brasil, quien derribó a Escocia a los dos minutos para asegurar el pase, quien empató por segunda vez ante Haití y quien transformó el penalti decisivo que eliminó a Países Bajos cuando toda esperanza parecía perdida. El Bayern se ha hecho con una joya.

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  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | Francia

    Las hazañas de Ousmane Dembélé en las dos victorias consecutivas del París Saint-Germain en la Liga de Campeones le han valido el Balón de Oro. También ayudó a Francia a ganar el Mundial 2018. Pero es en 2026 cuando brilla de verdad en el gran escenario internacional.

    Aunque nunca antes había marcado en el torneo más importante de la FIFA, el versátil delantero del PSG estrenó su cuenta goleadora en la victoria por 3-0 sobre Irak. Luego se llevó el balón del partido contra Noruega tras un hat-trick en la primera parte que clasificó a Les Bleus a dieciseisavos, donde asistió a Kylian Mbappé para su primer gol ante Suecia.

    Ante Paraguay siguió creando peligro, aunque el gol de la victoria llegó de penalti de Mbappé.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    6Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham gritó su famoso «¿quién más?» al ayudar a Inglaterra a mantenerse en la Euro 2024. Aunque se duda de su titularidad con Thomas Tuchel, el centrocampista del Real Madrid brilla en los momentos clave.

    Lo demostró al poner de nuevo en ventaja a los Tres Leones en su difícil debut mundialista ante Croacia y al romper el empate contra Panamá en Nueva Jersey, clave para ganar el Grupo L. Su influencia se notó sobre todo ante México: marcó dos goles seguidos que valieron el 3-2 final.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a los hinchas. Su velocidad, control y definición le valieron 20 goles y 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo alemán llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre algo similar: mientras Mbappé acapara los elogios por sus goles, Olise destaca por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador ante Senegal en el debut, y su manejo del balón le valió el premio a «Jugador del Partido» de la FIFA en la victoria por 3-1.

    En el Mundial ya suma cinco asistencias: dos a Mbappé y una a Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, intimida a cualquier defensa.

    A menudo se le ha criticado por no brillar en los partidos clave con Inglaterra, pero en esta competición ha respondido. Marcó un doblete vital en el 4-2 contra Croacia, sentenció el triunfo ante Panamá y salvó a los Tres Leones de la eliminación en dieciseisavos frente a la República Democrática del Congo con dos goles en los últimos 15 minutos.

    En octavos, ante México en el Azteca, Inglaterra sufrió altitud y ruido, pero Kane respondió: asistió a Bellingham en el segundo gol y luego marcó de penalti el 3-1.


  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland ha debutado en el Mundial con un impacto asombroso. Su momento estelar fue en la victoria de Noruega 2-1 sobre Brasil, que les dio el pase a cuartos contra Inglaterra. El potente delantero marcó de cabeza en los últimos minutos de la segunda parte y, poco después, creó una ocasión de la nada para enviar el balón al ángulo inferior, eclipsando el penalti final de Neymar.

    Ya había abierto su cuenta a los 30 minutos del debut ante Irak y, antes del descanso, marcó el 2-1 contra la selección de Oriente Medio.

    Noruega ganó 4-1 y Haaland fue nombrado mejor del partido. Luego anotó un doblete en el 3-2 sobre Senegal y marcó el tanto decisivo ante Costa de Marfil (2-1), pase a dieciseisavos incluido.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualaba el récord de Pelé (12 goles en 14 partidos) antes del torneo.

    Sin embargo, el francés quiere ser el mejor de la historia en este escenario. En su primer partido, en Estados Unidos, marcó dos goles que ayudaron a Francia a ganar 3-1 y superó a Pelé. Luego anotó dos tantos ante Irak y dio dos asistencias contra Noruega, resultados que colocaron a Les Bleus primeros de grupo.

    En dieciseisavos ante Suecia, tras ver anulado un gol, marcó el 1-0 y el 3-1. Contra Paraguay en octavos transformó un penalti decisivo.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, tras cumplir 39 años durante el torneo, el hecho de que vuelva a liderar la clasificación es una prueba de su longevidad.

    En 2026 abrió con un hat-trick ante Argelia (3-0).

    Ese triplete lo igualó como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos, y luego batió el récord al anotar un doblete ante Austria en la segunda jornada. El mejor jugador sudamericano de la historia ingresó desde el banco para marcar de falta contra Jordania y convertirse en el primero en anotar en siete partidos mundialistas consecutivos.

    Tras la ajustada victoria ante Cabo Verde —Messi marcó—, falló un penalti contra Egipto y el mundo recordó que es humano. Los africanos se pusieron 2-0, pero él empató antes de que Egipto marcara en el descuento.