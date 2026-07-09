El prestigioso Balón de Oro premia la excelencia global y la influencia en la competición, más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, reconoce a los jugadores más destacados del torneo.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores destacan Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las estrellas en activo Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único con dos premios (2014 y 2022), aspira a un tercero. Pero Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Harry Kane también luchan por él.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su palmarés guiando a Portugal lo más lejos posible, mientras que Vinicius Júnior y Raphinha pueden impulsar a Brasil hacia su sexto título.

Con los cuartos de final a la vista, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue de cerca a los candidatos, mientras se juega la tercera y última jornada de la fase de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.