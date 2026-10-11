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imago-sport-1084376714.jpgLaPresse
Alvino Hanafi
Traducido por

¡Clase magistral! Gasperini elogia al «extraordinario» Dybala y a Gollini, héroe en su debut, por salvar a la Roma con diez jugadores

Roma
P. Gollini
P. Dybala
G. Gasperini
Como vs Roma
Como
Serie A

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, elogió a Paulo Dybala y al portero debutante Pierluigi Gollini tras un heroico empate sin goles en el campo del Como. Gasperini reveló que Dybala le convenció de que no le sustituyera después de que Donyell Malen fuera expulsado en la segunda parte.

  • Dybala guía a la Roma a la salvación con diez jugadores

    El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, elogió enormemente a Paulo Dybala por su sacrificio en el exigente empate 0-0 a domicilio ante el Como. Con diez jugadores durante más de media hora tras la expulsión de Donyell Malen, Dybala lideró el ataque con una disciplina excepcional para aliviar la presión sobre la defensa.

    Gasperini reveló que en un principio había previsto sustituir al mediapunta argentino, pero cambió de opinión.

    «Creo que Paulo estuvo extraordinario, especialmente cuando nos quedamos con diez jugadores», afirmó Gasperini.

  • imago-sport-1084383437.jpgNicolo Campo

    La estrella argentina convence al entrenador para que cancele el cambio

    Al detallar sus ajustes tácticos tras la expulsión, Gasperini admitió que el esfuerzo de Dybala le hizo cambiar su plan inicial de dar entrada al delantero Mateo Castro. «Resolviendo situaciones difíciles, creo que hizo un gran partido, como todos sus compañeros», explicó Gasperini.

    «Cuando salió Malen, pensé en dar entrada a Castro, pero Dybala me convenció durante el partido y lo mantuve en el campo prácticamente hasta el final».

    «Y eso que era el más perjudicado por aquella situación; demostró una gran inteligencia».

  • Gollini brilla en su debut al reemplazar a Svilar

    Gasperini también se mostró encantado con el portero Pierluigi Gollini, que sustituyó a Mile Svilar para debutar con el club. Gollini realizó paradas decisivas en los últimos minutos, entre ellas una a un disparo de Nico Paz, para mantener la portería a cero.

    «Estuvo excelente, no solo en las salidas, sino también en el juego con los pies y en los contraataques», señaló Gasperini.

    «Siempre estuvo atento y preciso, y está claro que el equipo lo puso en las mejores condiciones posibles. Pero es un buen portero que puede sustituir perfectamente a Svilar».

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    La profundidad de la plantilla ofrece una base sólida

    Con el regreso del capitán Lorenzo Pellegrini tras seis meses de baja y la energía que aportó Soulé desde el banquillo, Gasperini sigue encantado con el espíritu colectivo de su plantilla. El punto mantiene a la Roma en la pelea en la clasificación de la Serie A en este inicio de temporada.

    Gasperini buscará aprovechar esa solidaridad defensiva en los próximos partidos de liga.

    La Roma centra ahora su atención en preparar su próximo compromiso de Serie A.

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