El campeón alemán de la NBA, Isaiah Hartenstein, vuelve a considerar a su compañero de equipo Shai Gilgeous-Alexander como el favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada. Según Hartenstein, el estrella base del campeón Oklahoma City Thunder es «un claro candidato al MVP». «Es constante. Creo que eso es lo más importante», declaró en una entrevista con Sky.
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«Claro MVP»: Hartenstein, campeón de la NBA, elogia a su compañero de equipo
Gilgeous-Alexander, que ya fue nombrado MVP el año pasado, lleva actualmente una racha de 133 partidos consecutivos con al menos 20 puntos, todo un récord de la NBA. «Ahí se ve lo constante que es. Además, lo hace de una manera que no perjudica al equipo. Muchos anotadores solo se centran en anotar, y el equipo queda un poco en segundo plano. Pero él hace un trabajo fantástico al involucrar a todos», afirma Hartenstein.
Hartenstein vuelve a la senda del triunfo tras las lesiones
En cuanto a Hartenstein, tras varios contratiempos debidos a lesiones, las cosas vuelven a irle mejor. «Tal y como empecé la temporada, estaba siendo una de mis mejores temporadas», afirmó el jugador de 27 años. Posteriormente, sufrió primero una lesión en el tobillo y, pocos días después, otra en la pantorrilla; más recientemente, volvió a sufrir una lesión en la pantorrilla. Sin embargo, ahora se encuentra mejor. «Sigo siendo uno de los mejores pívots de la liga», subrayó Hartenstein, para quien, al final, lo que más cuenta es el éxito del equipo.
Oklahoma City y Hartenstein se adentran ahora en la fase final de la temporada regular, antes de que comiencen los play-offs. El equipo del entrenador Mark Daigneault ya se ha clasificado para la fase eliminatoria.