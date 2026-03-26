«Claro MVP»: Hartenstein, campeón de la NBA, elogia a su compañero de equipo

En cuanto a Hartenstein, tras varios contratiempos debidos a lesiones, las cosas vuelven a irle mejor. «Tal y como empecé la temporada, estaba siendo una de mis mejores temporadas», afirmó el jugador de 27 años. Posteriormente, sufrió primero una lesión en el tobillo y, pocos días después, otra en la pantorrilla; más recientemente, volvió a sufrir una lesión en la pantorrilla. Sin embargo, ahora se encuentra mejor. «Sigo siendo uno de los mejores pívots de la liga», subrayó Hartenstein, para quien, al final, lo que más cuenta es el éxito del equipo.

Oklahoma City y Hartenstein se adentran ahora en la fase final de la temporada regular, antes de que comiencen los play-offs. El equipo del entrenador Mark Daigneault ya se ha clasificado para la fase eliminatoria.