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Ameé Ruszkai

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Clara Serrajordi: joven promesa del Barcelona y la selección española que impresiona a Alexia Putellas y Patri Guijarro

Women's football
Barcelona
Spain
C. Serrajordi
Liga de Campeones
Barcelona vs OL Lyonnes
FEATURES

Cuando el Barcelona se proclamó campeón de la Liga F por séptima temporada consecutiva el pasado abril, Clara Serrajordi, la jugadora de 18 años que disputó los 90 minutos en la victoria decisiva ante el Espanyol, no sabía que el club no siempre había tenido tanto éxito. «En los primeros años no ganábamos la liga, así que debemos valorar esto», explicó Patri Guijarro. «Se lo conté a Serrajordi y se quedó sorprendida».

Es comprensible que la adolescente no se haya dado cuenta. Solo tenía 11 años la última vez que el Barça no ganó la Liga F y aún así llegó a la final de la Liga de Campeones esa temporada. Esta joven promesa, que de niña vio al equipo femenino jugar en el Camp Nou, ahora forma parte del éxito que la acompañó durante su crecimiento.

Ahora Serrajordi forma parte de ello: de niña veía desde la grada a Guijarro, Alexia Putellas o Aitana Bonmati, soñaba con ser como ellas y hoy juega a su lado sin desentonar.

Este curso el Barça ha recurrido a la cantera: solo fichó una jugadora senior en verano, pero perdió a cinco. Las jóvenes han respondido, han conquistado el triplete nacional y han llevado al equipo a la final de la Liga de Campeones de este fin de semana; entre ellas, Serrajordi brilla con luz propia.

  • Clara Serrajord Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Donde todo comenzó

    Nacida en Llinars del Vallès, provincia de Barcelona, Serrajordi es producto de la cantera del club, algo evidente al verla jugar.

    Destacó en las selecciones juveniles: fue titular en la Eurocopa Sub-17 de 2024 y en el Mundial Sub-17 de ese mismo año, y luego integró el Equipo del Torneo en la Eurocopa Sub-19 de 2025.

    Paralelamente, llegaron sus oportunidades en el Barça. Con 16 años jugó unos minutos en la pretemporada 2024-25, después entró en el banquillo en las últimas jornadas y finalmente debutó en el primer equipo en la victoria 6-0 ante el Athletic de Bilbao en mayo del año pasado.

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  • Esmee Brugts Laia Aleixandri Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    El gran salto

    Esto sentó las bases para una espectacular temporada 2025-26, en la que Serrajordi se consolidó como pieza clave del primer equipo del Barça. Desde el verano se sabía que ella y su compañera de la cantera, Aicha Camara, subirían al primer equipo a tiempo completo, debido a la plantilla reducida por problemas financieros del club. Su impacto ha sido impresionante.

    Serrajordi ha sido titular en 19 partidos de la Liga F, solo superada en este aspecto por una compañera, y se ha vuelto imprescindible en la Liga de Campeones tras las lesiones de Guijarro, Laia Aleixandri y Aitana Bonmati en el centro del campo. Así, la joven de 18 años ha sido titular en tres de los últimos seis partidos europeos del Barça, incluido el regreso de las semifinales contra el Bayern de Múnich.

    En la ida el centro del campo azulgrana perdió equilibrio: Alexia jugó muy atrás y el equipo, pese a ser tricampeón, solo logró un 1-1 en Alemania. Para la vuelta, el técnico Pere Romeu modificó el once y situó a Serrajordi en el centro del campo junto a Putellas y Guijarro. La confianza en la joven resultó acertada: aportó equilibrio y contribuyó a la victoria por 4-2 que selló el pase a la final de este fin de semana.

  • Clara Serrajordi Spain Women 2025-26Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    Serrajordi no solo ha destacado con el Barça este curso. En octubre, la seleccionadora Sonia Bermúdez la citó por primera vez con la absoluta, con apenas 17 años. Bermúdez ya la conocía de las categorías inferiores y no dudó en darle la oportunidad.

    No fue solo para completar la plantilla: Tras la ida de la semifinal de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, en la que España vencía 4-0 a Suecia, debutó en la vuelta. También entró en la final contra Alemania y, desde entonces, ha disputado tres partidos más en 2026, incluido el amistoso ante Inglaterra en Wembley.

  • Principales puntos fuertes

    Para entender lo que hace que Serrajordi sea tan buena, basta escuchar a las grandes figuras que la rodean. «Por su forma de entender el timing, el espacio y el juego, parece que llevara toda la vida jugando al más alto nivel», declaró Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro, en una entrevista a Sport este año.

    Guijarro, impresionada por su adaptación al primer equipo en la 2024-25, añadió a Catalunya Radio: «Es muy completa, se adapta a cualquier puesto en el centro del campo y tiene una gran comprensión del juego. Disfruto viéndola jugar».

    A Esmee Brugts, llegada con 20 años del PSV Eindhoven, lo que más le llama la atención es la serenidad que la joven aporta al equipo. Pese a su llegada más madura, conoce la exigencia de jugar en el Barça desde joven y, al ser consultada sobre Serrajordi, afirmó: «Lo primero que pienso es: ¡qué impresionante ser tan joven y jugar como si llevases años aquí! Parece muy tranquila».

  • Clara Serrajordi Spain Women 2025-26Getty Images

    Hay margen de mejora

    A sus 18 años, es difícil encontrarle defectos al juego de Serrajordi. Formada en la cantera del Barça, conoce lo que se espera de ella en cada posición y, gracias a su calidad técnica y serenidad, se ha adaptado a la perfección.

    Sin embargo, aún no ha jugado muchos partidos. Si juega la final de la Liga de Campeones contra el Lyon —es probable que sea titular mientras Bonmati se recupera y Aleixandri sigue de baja—, afrontará una prueba exigente. El Barça no dominará tanto la posesión como hasta ahora y eso pondrá a prueba su juego. Aunque no hay indicios de que su trabajo sin balón sea deficiente, choques como este pondrán a prueba esa faceta y la harán crecer.

    Fuera de eso, todo es cuestión de experiencia: cuantos más minutos sume, más crecerá y más goles y asistencias podrá aportar, tal como ya mostró en las categorías inferiores del Barça y de España.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    ¿El próximo... Patri Guijarro?

    El papel de Serrajordi resulta muy interesante. Como señaló Guijarro, esta centrocampista de 18 años puede actuar de número 6, de mediocampista box to box o de número 10. Aún no se sabe si se asentará en un rol concreto, lo que dificulta compararla con alguna jugadora consolidada.

    Bermúdez la convocó por primera vez con la absoluta y dijo: «Es el perfil más parecido al de Patri que tenemos». Hasta ahora la han usado en ese rol más retrasado en La Roja, pero su carrera apenas empieza y eso puede cambiar.

    Guijarro, además, es una mediocampista defensiva audaz, como prueban los 12 goles y 16 asistencias que sumó la temporada pasada, y Serrajordi posee esa misma capacidad ofensiva para ser peligrosa en el último tercio. Por ahora se sitúa a medio camino entre Guijarro, más retrasada, y Bonmati, más box-to-box. Ver cómo evoluciona será apasionante.

  • Clara Serrajordi Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Asombra que sea el primer año de Serrajordi en este nivel, dada su respuesta al reto. Es otro ejemplo de la calidad de la cantera que sostiene este Barcelona imbatible y de la confianza que el club deposita en sus jóvenes promesas. Sin su aportación, la delantera Camara y la de otras jóvenes, el Barça no habría superado sus problemas económicos. Si la centrocampista de 18 años es titular en la final de la Liga de Campeones del sábado, se habrá ganado la oportunidad.

    A sus 18 años, ocupa el cuarto puesto en la lista NXGN 2026 de GOAL y acaba de firmar un contrato hasta 2028. Las lesiones la empujaron a la titularidad, pero su calidad y adaptación le garantizan minutos, aunque el centro del campo recupere a todas sus piezas.

    Con Aleixandri fuera por la primera parte de la próxima temporada tras su rotura de ligamento cruzado anterior y la incertidumbre sobre el futuro de Putellas, whose salida al London City Lionesses se rumorea con fuerza a medida que su contrato llega a su fin, la profundidad en el centro del campo volverá a ser vital para el Barça. Con Serrajordi, el club dispone de un talento capaz de aportar desde el primer minuto y llamado a lo más alto.

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