Si el PSG te hace titular a los 16 años, tienes algo especial. Dos años después, Ibrahim Mbaye es la joven promesa de Senegal, que en enero ganó en el campo la Copa Africana de Naciones, aunque luego se la otorgaron a Marruecos por decisión de la federación. Tras formarse en las categorías inferiores, optó por seguir los pasos de Sadio Mané, cuyo relevo asumirá este verano. Puede actuar en ambas bandas, es veloz, hábil en el regate y en la aceleración, y llega al torneo con todo lo necesario para sorprender.