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«¡Cinco buenos partidos y valen 200 millones!». ¿Son Vinicius Junior y compañía realmente superestrellas, después de que el excentrocampista del Manchester United y de Brasil incluyera a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un debate sobre el fútbol moderno?
Ronaldo y Messi marcaron el estándar de las superestrellas
Alcanzar las cotas de dos de los más grandes de todos los tiempos es algo inimaginable para muchos, con los libros de récords reescritos por dos GOATs que suman 13 Balones de Oro entre ambos. Son, sin embargo, el ejemplo perfecto de constancia y longevidad.
Los iconos portugués y argentino llevan más de 20 años compitiendo en la cima absoluta de su rendimiento, con ambos persiguiendo en el proceso los 1.000 goles oficiales, un hito que encajará a la perfección junto a sus títulos nacionales e internacionales.
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Las cifras de los traspasos se disparan a medida que sube el valor de los jugadores
Puede que no sean candidatos al Balón de Oro en 2026, con jugadores como Harry Kane y Lamine Yamal dominando la escena en ese apartado, pero se considera que marcan el estándar en lo que respecta al cartel de superestrellas.
Esa palabra, junto con leyenda, se utiliza con demasiada frecuencia en el siglo XXI. Cualquiera que muestre un mínimo de calidad pasa de repente a ser considerado un potencial dominador mundial a medida que su precio se dispara y los rumores de traspaso se intensifican.
El ex Golden Boy y ganador de la Premier League Anderson es uno de los que observa desde la distancia. Cree que hoy en día a demasiados jugadores se les otorga un estatus deportivo por encima de lo que les corresponde.
¿Se reparten los grandes elogios demasiado pronto?
Preguntado por qué necesita hacer el extremo del Real Madrid Vini Jr, que ya ha estado antes en la pelea por el Balón de Oro, para justificar las expectativas más altas, Anderson, que hablaba en asociación con talkSPORT Bet Online Slots, dijo a GOAL: «El fútbol ha cambiado ahora.
«El otro día vi cosas en Instagram y le dije a mi amigo: “¿Crees que estos jugadores de ahora son jugadores increíbles?”. Mira mi época, jugué contra [Claude] Makelele, jugué contra [Frank] Lampard. Jugué contra [Steven] Gerrard, jugué contra [Cesc] Fabregas, jugué contra [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso.
«Mira a estos jugadores de ahora, el fútbol ha cambiado. Ahora no es lo mismo. Es un cambio completo. Cualquier jugador que haga tres, cuatro o cinco buenos partidos es bueno. Compras a un jugador por 100 millones. Compras a un jugador por 200 millones. Es una locura, el fútbol ahora es una locura. Y piensas que el jugador, si marca uno, dos, tres u ocho goles, piensas: “oh, ese jugador es de primer nivel, lo vas a comprar por 150 millones”.
«Pero cuando los jugadores bajan el nivel, mira al Manchester ahora. Algunos jugadores, el Manchester paga millones y millones, no son la cara del club. No es para ese club. Quizá para otro club, sí, pero no para ese club. Porque algunos jugadores juegan bien en un club y en otro juegan mal.
«Es difícil tener ese nivel ahora porque cualquier jugador que marque 15 o 20 goles en un año es un gran jugador. Si marca 10 goles ahora, es un gran jugador. Si empiezas a jugar uno o dos partidos, increíble, eres un gran jugador. Esa es la diferencia.
«Coges a Yamal, del Barcelona. Jugó bien con la selección, jugó bien en España, lo hace increíble, ha ganado títulos. Pero el nivel es Cristiano Ronaldo, Messi, con 45 años. Estos tipos juegan, marcan muchísimos goles. Ese es el nivel.
«Si coges a Cristiano Ronaldo y Messi, ambos marcaron 20 o 25 goles en un año. El año pasado, 30 goles en un año. Liga diferente, sí, pero no importa. Es 10 contra 10, no importa. Esa es la diferencia».
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¿Quién merece ser considerado una superestrella en 2026?
Ronaldo, que ha acaparado titulares con Portugal durante los compromisos internacionales, se ha proclamado campeón de la Saudi Pro League con el Al-Nassr y cumplirá 42 años en febrero. Messi, a sus 39 años, es campeón de la MLS Cup y cuenta con dos premios MVP en Estados Unidos. También disputó la final del Mundial en 2026.
Yamal es considerado la próxima gran estrella, mientras que jugadores como Kane y Kylian Mbappe mantienen unos estándares individuales extraordinarios, y ahora depende de Vini y compañía rendir al nivel que algún día les permita ganarse un lugar en el folclore del fútbol mundial.
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