Preguntado por qué necesita hacer el extremo del Real Madrid Vini Jr, que ya ha estado antes en la pelea por el Balón de Oro, para justificar las expectativas más altas, Anderson, que hablaba en asociación con talkSPORT Bet Online Slots, dijo a GOAL: «El fútbol ha cambiado ahora.

«El otro día vi cosas en Instagram y le dije a mi amigo: “¿Crees que estos jugadores de ahora son jugadores increíbles?”. Mira mi época, jugué contra [Claude] Makelele, jugué contra [Frank] Lampard. Jugué contra [Steven] Gerrard, jugué contra [Cesc] Fabregas, jugué contra [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso.

«Mira a estos jugadores de ahora, el fútbol ha cambiado. Ahora no es lo mismo. Es un cambio completo. Cualquier jugador que haga tres, cuatro o cinco buenos partidos es bueno. Compras a un jugador por 100 millones. Compras a un jugador por 200 millones. Es una locura, el fútbol ahora es una locura. Y piensas que el jugador, si marca uno, dos, tres u ocho goles, piensas: “oh, ese jugador es de primer nivel, lo vas a comprar por 150 millones”.

«Pero cuando los jugadores bajan el nivel, mira al Manchester ahora. Algunos jugadores, el Manchester paga millones y millones, no son la cara del club. No es para ese club. Quizá para otro club, sí, pero no para ese club. Porque algunos jugadores juegan bien en un club y en otro juegan mal.

«Es difícil tener ese nivel ahora porque cualquier jugador que marque 15 o 20 goles en un año es un gran jugador. Si marca 10 goles ahora, es un gran jugador. Si empiezas a jugar uno o dos partidos, increíble, eres un gran jugador. Esa es la diferencia.

«Coges a Yamal, del Barcelona. Jugó bien con la selección, jugó bien en España, lo hace increíble, ha ganado títulos. Pero el nivel es Cristiano Ronaldo, Messi, con 45 años. Estos tipos juegan, marcan muchísimos goles. Ese es el nivel.

«Si coges a Cristiano Ronaldo y Messi, ambos marcaron 20 o 25 goles en un año. El año pasado, 30 goles en un año. Liga diferente, sí, pero no importa. Es 10 contra 10, no importa. Esa es la diferencia».