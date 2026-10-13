Cifras impactantes revelan la otra cara del dominio del Manchester City: ¿robó los sueños de sus rivales?

El dominio del Manchester City en el fútbol inglés no ha sido únicamente una historia de éxito deportivo narrada a través de títulos, victorias y estrellas que vistieron la camiseta celeste, sino que también se ha convertido en el eje de un amplio debate económico que plantea una pregunta sumamente delicada: ¿qué habría ocurrido si el club no hubiese recibido el dinero que le ayudó a construir un equipo capaz de dominar las competiciones nacionales y europeas?
En el mundo del fútbol, el impacto de la superioridad de un equipo sobre sus rivales no se limita a la derrota en un partido o a la pérdida de un título, sino que puede extenderse a privar a otros clubes de la clasificación para la Liga de Campeones, a la pérdida de enormes ingresos económicos o incluso al descenso a categorías inferiores, con todas las consecuencias económicas que ello puede arrastrar durante años.
Desde esa perspectiva, la cadena "BBC Sport" ha intentado estimar el coste económico potencial del ascenso del Manchester City durante el periodo abarcado por la investigación, tomando en consideración los ingresos por la clasificación en la Premier League, los premios de las competiciones europeas, el descenso y los resultados que decidieron las finales de las copas nacionales.
Según los cálculos recogidos en el informe, los clubes rivales podrían haber sufrido pérdidas económicas totales de hasta 844 millones de libras esterlinas, mientras que el Manchester City reunió cerca de 1.170 millones de libras esterlinas en premios económicos, ingresos por derechos de televisión y bonificaciones vinculadas a sus éxitos durante ese mismo periodo.
Pero las cifras no representan un veredicto definitivo sobre las indemnizaciones correspondientes, ni demuestran que un club concreto habría evitado el descenso o se habría asegurado la clasificación para la Liga de Campeones de no ser por la superioridad del City. Se trata de un intento de estimar la magnitud del impacto económico potencial en un asunto que sigue rodeado de importantes discrepancias legales y deportivas.