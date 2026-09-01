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«Ciertos problemas con jugadores»: Mikel Arteta envía un mensaje directo a Viktor Gyokeres mientras el Arsenal continúa la defensa del título con una victoria ante el Aston Villa
El Arsenal saca una sufrida victoria en Villa Park
El gol de Bukayo Saka en la segunda parte permitió al Arsenal mantener su inicio perfecto de temporada en la Premier League con una ajustada victoria por 1-0 en Villa Park. El conjunto londinense se apoyó en su sólida defensa para asegurarse los tres puntos y firmó su sexta portería a cero en siete partidos de liga, contando también el tramo final de la pasada temporada.
Arteta recurrió en gran medida a su banquillo para gestionar este complicado partido a domicilio. Eberechi Eze entró al descanso en lugar del fichaje veraniego Christos Tzolis y desempeñó un papel clave en el gol decisivo de Saka. Mikel Merino, Bruno Guimaraes y Ezri Konsa también aparecieron en la segunda parte para ayudar a cerrar el partido.
Sin embargo, Gyokeres se quedó sin jugar por segundo partido liguero consecutivo. El internacional sueco tampoco pisó el césped la semana pasada contra el Coventry y solo disputó 15 minutos en el triunfo de la Community Shield sobre el Manchester City.
- Mark Pain
Arteta explica su estrategia con los cambios
Tras el pitido final, Arteta abordó la falta de minutos para ciertos miembros de la plantilla. El técnico del Arsenal subrayó que las limitaciones físicas condicionaron sus cambios ante el Villa.
«Fue una victoria del equipo y sabíamos que iba a ser un partido largo», dijo Arteta. «El partido iba a cambiar y ellos iban a tener sus momentos porque son muy capaces de hacerlo, especialmente cuando pierdes el balón en ciertas zonas. Todavía hay cosas que mejorar, pero me encantó la actitud de todos y cada uno de los jugadores que estaban sobre el campo».
Dirigiéndose directamente a los suplentes que no jugaron, el español añadió: «Fue una actuación de equipo y una victoria de equipo hoy, y me entristece por los que no tuvieron la oportunidad de jugar porque todos quieren participar. Pero a veces tienes ciertos problemas con jugadores en el plano físico y tienes que hacer cambios, y estoy seguro de que habrá minutos para todos».
Los rumores de traspaso rodean a Gyokeres
El papel reducido de Gyokeres se debe en gran medida al regreso de Kai Havertz a la plena forma, con el ex del Chelsea siendo actualmente la opción preferida en ataque. Esta falta de minutos ha alimentado de forma natural las especulaciones sobre el futuro del sueco de cara al cierre del mercado de fichajes.
El delantero ha sido relacionado recientemente con un traspaso al Barcelona. Algunos informes incluso han sugerido que podría ser utilizado como parte de pago en una operación complicada que llevaría a Julian Alvarez, del Atlético de Madrid, al Emirates Stadium.
Mientras tanto, el Arsenal habría reducido su nómina de atacantes al permitir que Ethan Nwaneri se marche cedido al Borussia Dortmund hasta el final de la temporada. El gigante de la Bundesliga se movió rápidamente por el internacional inglés sub-21 después de que Giannis Konstantelias sufriera una grave lesión del ligamento cruzado de la rodilla.
- Getty Images Sport
Nwaneri se marcha mientras se acerca el cierre del mercado
Nwaneri tiene previsto someterse hoy a un reconocimiento médico en Alemania mientras busca la continuidad en el primer equipo que era poco probable que recibiera en el norte de Londres. Curiosamente, el adolescente podría enfrentarse pronto a su club de origen, ya que el Dortmund y el Arsenal han quedado encuadrados en el mismo grupo de la Champions League.
En el caso del equipo de Arteta, el foco seguirá puesto en ampliar su racha de victorias mientras gestiona las últimas horas del mercado de fichajes. Si Gyokeres sigue formando parte de la plantilla para pelear por los minutos que su entrenador le prometió quedará resuelto de forma definitiva el último día del mercado.
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