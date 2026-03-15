Un gol de Gustav Isaksen frena la carrera del Milan hacia el primer puesto. Los rossoneri pierden 0-1 en el Olimpico contra la Lazio; decisivo el gol del danés en el minuto 26 de la primera parte, con el que aleja al equipo de Allegri del Inter: ayer los nerazzurri empataron 1-1 contra el Atalanta, pero la derrota del Milan les permite, de todos modos, ampliar la ventaja en un punto, con el equipo de Chivu ahora a +8 sobre los rossoneri. El Milan ha perdido tras dos victorias consecutivas contra la Cremonese y precisamente en el derbi contra el Inter; el próximo partido será en San Siro contra el Torino y el Inter jugará en Florencia contra el equipo de Vanoli. Lo que ha dado que hablar tras el partido ha sido la actitud de Leao en el momento de su sustitución en el minuto 67: Allegri lo llama al banquillo para dar entrada a Fullkrug, y el portugués tiene algo que decirle al entrenador.
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Ciccio Graziani sobre Leao tras el Lazio-Milan: «Juega cuando le da la gana, se burla de nuestras ideas»
«SIEMPRE ES LA MISMA HISTORIA»
Al analizar el partido en los estudios de la RAI, en el programa «La Domenica Sportiva», Ciccio Graziani comentó así el comportamiento de Leao: «Siempre es la misma historia… Se burla de nuestras expectativas: seguimos pensando que tiene el potencial para ser un gran jugador, pero debe dar continuidad a sus buenas actuaciones, ayudar a sus compañeros y pedirles el balón. A mí a veces me pasaba que me enfadaba con algún compañero que no me pasaba el balón porque estaba marcado; él, en cambio, si no le pasan el balón, da la impresión de que no lo pide; juega cuando quiere, se enciende cuando quiere. A veces nos preguntamos si está o no en el campo; alguien, en broma, dice que sale a tomarse un café».
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