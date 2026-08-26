Rijkaard elogió el extraordinario cerebro futbolístico del español y su condición de jugador de talla mundial durante su etapa juntos, después de haberlo dirigido en 224 partidos.

"Hola, Xavi. ¡Fantásticas noticias y una maravillosa sorpresa! Eres un gran jugador, uno de los mejores del mundo, y siempre pensé que también podrías convertirte en un gran entrenador. No dudo de tu talento y te deseo lo mejor de todo corazón en este nuevo capítulo de tu carrera. Buena suerte. Ciao, maestro."