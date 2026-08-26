Christopher Nkunku se presenta como jugador del Leipzig: "Estoy en muy buena forma. Listo para ayudar al equipo, aquí tienen confianza en mí"

"Mi vínculo con el club es muy especial. Incluso después de dejar el club, he seguido de cerca lo que sucedía aquí. Ahora estoy listo para abrir un nuevo capítulo de mi experiencia en el Leipzig. Durante las conversaciones, he percibido cuánto me siguen apreciando las personas que están en la cúpula y cuánta confianza depositan en mí. Por eso Leipzig es el lugar adecuado para mí para dar lo mejor de mí".