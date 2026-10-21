Christopher Nkunku: «Quiero quedarme mucho tiempo en el Leipzig, pero depende del Milan»

Ideas claras de cara al futuro. En una larga entrevista con SportBild Christopher Nkunku, delantero del Leipzig, habló de su futuro. Su deseo es quedarse en Alemania, no regresar a Italia, al Milan, dueño de sus derechos hasta junio de 2030: «En Leipzig soy muy feliz, conozco la ciudad y el club, me siento a gusto con todo y con todos. Es un lugar especial para mí. Aquí he vivido momentos muy significativos de mi carrera y de mi vida. He pasado cuatro años maravillosos, los aficionados me quieren y el ambiente es familiar. Todo esto significa mucho para mí. ¿Mi futuro? Estamos apenas al comienzo de la temporada, si por mí fuera, me quedaría mucho tiempo. Pero en una situación así los dos clubes tienen que llegar a un acuerdo, no depende solo de mí».