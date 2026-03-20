«Seguimos manteniendo conversaciones con Manu», confirmó el director deportivo Christoph Freund en una rueda de prensa celebrada el viernes. Sin embargo, al parecer, Freund no espera que se tome pronto una decisión sobre una posible renovación de su contrato, que expira este verano.
Traducido por
¡Christoph Freund anuncia de repente un nuevo plazo! La decisión sobre la continuidad de Manuel Neuer en el FC Bayern parece que se va a alargar más de lo previsto
«Veremos qué nos depara abril y principios de mayo, cuando vuelva a la portería, cómo se siente entonces, también en los partidos de la liga inglesa». Entonces, Neuer «se pondrá en contacto con nosotros» y «mantendremos conversaciones juntos para ver qué rumbo tomar». Lo importante es «lo que le dicte su instinto».
A principios de año, durante una visita a un club de aficionados, Neuer aún había subrayado que veía «con buenos ojos» la renovación de su contrato y que «tomaría una decisión definitiva» a finales de marzo o principios de abril. En estos momentos, parece totalmente incierto si Neuer continuará su carrera, lo que probablemente también tenga que ver con sus persistentes problemas de salud.
Manuel Neuer está teniendo problemas con las lesiones
Poco antes de Navidad, Neuer se perdió su primer partido por una rotura fibrilar. A mediados de febrero sufrió otra rotura fibrilar en la pantorrilla durante el partido de la Bundesliga contra el Werder Bremen. Hace dos semanas volvió a la alineación titular contra el Borussia Mönchengladbach, pero tuvo que ser sustituido en el descanso y desde entonces vuelve a estar de baja.
Neuer será sustituido por Jonas Urbig, de 22 años. «Normalmente», Urbig también será titular el sábado contra el Union Berlin, según ha declarado el entrenador Vincent Kompany. Por lo tanto, Neuer no volverá a la portería del FC Bayern hasta después de la próxima fase de partidos internacionales, cuando ya tendrá 40 años. El viernes, Neuer celebra su cumpleaños redondo.
Vincent Kompany habla sobre el final de su carrera
«A los 40 se es joven», opina Kompany, quien superará esa marca el 10 de abril. Kompany puso fin a su carrera activa ya en 2020. «Mentalmente» podría haber seguido jugando, pero «mis rodillas decidieron lo contrario». En general, en estas etapas avanzadas de la carrera, «el hambre es la palabra más importante», afirmó Kompany.
«Manu se ha recuperado de una lesión muy grave, lo cual ha sido impresionante. Esta temporada ha estado en una forma increíble. Ser capaz de rendir así una y otra vez es una cuestión mental. Pero llega un momento en que tu cuerpo te dice: sigues adelante o no. Ese fue mi caso. A los 40 se es joven, pero hay que tener mucha motivación para volver a alcanzar ese nivel una y otra vez».
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
- Sábado, 21 de marzo: FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Sábado, 4 de abril: SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
- Martes, 7 de abril: Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)