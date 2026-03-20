Getty Images Sport
Traducido por
Christian Pulisic y Rafael Leão vuelven a estar «en paz» tras el enfrentamiento en el vestuario, según el entrenador Max Allegri
El origen del conflicto: la derrota del Lazio desata las tensiones
Las tensiones en el AC Milan llegaron a un punto álgido tras su ajustada derrota por 1-0 ante el Lazio en la jornada 29. La fricción comenzó en la banda, cuando Leão rechazó visiblemente el abrazo de Allegri tras ser sustituido. Sin embargo, al parecer, el motivo de la frustración de la estrella portuguesa estaba dirigido a su compañero Pulisic, quien momentos antes no había conseguido pasarle el balón para una clara ocasión de gol. Este desacuerdo sobre el terreno de juego desencadenó un enfrentamiento verbal «más intenso de lo habitual» a puerta cerrada. Las informaciones apuntan a que los dos delanteros clave mantuvieron una acalorada discusión en el vestuario, exigiéndose mutuamente aclaraciones tácticas en un intercambio que se prolongó mucho después del pitido final.
- AFP
Se restablece la calma tras la tensión en el Olímpico
En la rueda de prensa previa al partido, Allegri se apresuró a restar importancia al incidente y confirmó que los dos delanteros se habían reconciliado tras su acalorado enfrentamiento.
El entrenador explicó: «Después de una discusión, siempre llega la paz. Estas cosas pasan en el fútbol... ¿Qué le dije a Rafa para calmarlo cuando lo sustituí en Roma? “No te vio, si no te la habría pasado”. En el fútbol, para pasar el balón, hay que ver al jugador desmarcado, y Pulisic no se la pasó porque no lo vio. Ya ha pasado antes. La diferencia en el fútbol está en la elección del último pase».
Una llamada de atención para los delanteros
Al referirse a la falta de compenetración entre Leão y Pulisic, Allegri atribuyó sus dificultades a unas lesiones inoportunas, pero lanzó un firme desafío a toda su línea de ataque. A pesar de ser los máximos goleadores del Milan esta temporada —con nueve goles de Leão en la Serie A y ocho de Pulisic en 22 partidos—, solo han logrado marcar dos goles entre los dos en los 595 minutos que han jugado juntos.
El entrenador declaró: «Han tenido lesiones. Uno tuvo una buena preparación, pero luego tuvo un problema. El otro se lesionó con la selección. Ahora, sin embargo, nos esperan dos meses cruciales y es importante que ambos rindan bien, como Fullkrug y Nkunku. Todos los delanteros tienen que despertar. Necesitan precisión ante la portería y atención en el remate».
- AFP
La versatilidad táctica de Leão como delantero centro
Por último, Allegri se refirió a la evolución táctica de Leão, sugiriendo que la estrella portuguesa tiene las cualidades necesarias para jugar más centrado si es capaz de mantener la conexión con el resto del equipo durante los 90 minutos completos.
Allegri concluyó: «Rafa es capaz de jugar tanto de primer delantero como de segundo delantero. Basta con ver las incursiones en profundidad que realizó el domingo y en Cremona para comprender que puede ser un número 9. Cuando se abre por la izquierda, se siente cómodo, pero si el balón no le llega, queda fuera del juego».
Anuncios