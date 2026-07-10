Christian Pulisic se queda, ¿y si Noahkai Banks y Zavier Gozo lo acompañan? Así podría ser el once de EE. UU. para el Mundial 2030

Tras cada Mundial empiezan las previsiones. Cuatro años después, la mayoría resulta ridícula. Predecir cómo será una selección tras un ciclo de crecimiento y giros imprevistos es como un juego de adivinanzas. Por más fundamentadas que estén, la historia suele dejar en ridículo incluso a las más inteligentes.

Tras la eliminación de la USMNT en 2022, Folarin Balogun no había elegido a Estados Unidos, Matt Freese era un suplente de la MLS, Alex Freeman apenas se conocía en la cantera del Orlando City y pocos pensaban que Yunus Musah dejaría de ser clave. ¿Quién creía que Tim Ream seguiría aquí?

Todo esto demuestra que no es fácil. Es posible que algunos jugadores clave de la selección de Estados Unidos para 2030 aún no estén en el punto de mira. Otros serán nombres conocidos cuyas trayectorias darán giros inesperados. Y aunque las redes sociales ya están deseando entregar el equipo a los adolescentes más mediáticos de la cantera, muchos jugadores consolidados seguirán en la lucha por un puesto.

Predecir el 2030 es casi imposible, pero el ejercicio sigue siendo valioso. Con eso en mente, GOAL imagina cómo podría ser el once titular de Estados Unidos cuando empiece el próximo Mundial dentro de cuatro años.