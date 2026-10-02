Buzzi
Traducido por
Christian Pulisic se acerca a la renovación con el AC Milan mientras la era de Ruben Amorim impulsa el resurgir de la estrella de la selección de Estados Unidos
La estrella del Milan apunta a quedarse más tiempo
El jugador, de 28 años, habló sobre su situación actual durante un acto comercial en la megatienda del estadio del club. Hace poco recuperó su olfato goleador ante el Lecce, al marcar por primera vez en la liga desde el pasado diciembre. Con su contrato actual expirando el próximo verano, según se informa, el propietario del club, Gerry Cardinale, está preparando una oferta de contrato de larga duración hasta 2031 para retener al extremo.
- Getty Images Sport
El delantero asume exigencias tácticas estructuradas
En declaraciones a Sky Sport Italia y a otros periodistas durante un evento en la tienda San Siro Milan Store, el número 11 del Milan repasó su recuperación y la transición hacia un nuevo enfoque del entrenador: "Ha sido un inicio de temporada extraño. Volvía de una lesión y tenía muchas ganas de jugar, pero llevó tiempo.
"Trabajé con el equipo y con el entrenador para volver al campo. Estamos aprendiendo su sistema, cómo quiere jugar. Soy muy positivo con él. Nuestro partido más reciente fue uno de los mejores, así que queremos construir a partir de eso".
Al destacar las pautas posicionales aplicadas sobre el terreno de juego, señaló: "Quiere que encontremos determinadas posiciones, especialmente cuando tenemos el balón, y que hagamos movimientos específicos. Obviamente, también se nos da cierta libertad en ataque, pero hay principios y posiciones que debemos respetar".
«Estoy muy feliz en el Milan»
El estadounidense se saltó la convocatoria de su selección en esta ventana y optó por quedarse en Milanello para ganar ritmo de competición tras una lesión sufrida en el Mundial.
Preguntado directamente por la ampliación de su compromiso, confirmó su deseo de llegar a un acuerdo: «Soy muy feliz en el Milan. El club me da todo, me ayuda muchísimo. Estoy concentrado en jugar, pero hablaremos de ello, eso espero pronto».
Subrayando su satisfacción en Italia, añadió: «Me siento realmente feliz en el Milan y quiero seguir aquí».
- Getty Images Sport
Los aspirantes renacidos persiguen la ambición de alcanzar el liderato
El equipo de Amorim ocupa la quinta posición en la Serie A, a solo dos puntos del líder, la Roma, mientras sigue invicto en la competición nacional. El entrenador debe encontrar ahora respuestas en la Europa League después de que la derrota en el estreno ante el Benfica amenazara con frenar su impulso. Recuperar a su principal creador a pleno rendimiento será vital a medida que los compromisos nacionales y continentales se acumulen durante el otoño.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias