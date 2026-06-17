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Christian Pulisic recibe consejos para «darse a conocer» mientras negocia su contrato con el AC Milan; la estrella de la selección estadounidense se beneficiará del «factor de alivio» en el Mundial de 2026
Pulisic se recupera de una lesión mientras surgen dudas sobre su futuro en el AC Milan
Sufrió una leve lesión en la victoria 4-1 sobre Paraguay, lo que generó dudas sobre su participación en los próximos partidos. Sin embargo, ha entrenado con normalidad y el equipo lo evalúa “día a día”.
Pulisic es clave para el equipo, por lo que se le cuidará. Tras su actuación histórica en el SoFi Stadium y con tres puntos ya sumados, es posible que haya cambios en la alineación para el viaje a Seattle contra Australia.
Mauricio Pochettino y la afición quieren verle en el campo del Lumen Field, y él también tiene mucho en juego. Assume con comodidad las expectativas internacionales y quizá ya piense en su futuro en la liga nacional.
Tiene contrato en Italia hasta 2027, pero el Milan aún no ha negociado su renovación. Desde hace meses suenan rumores de traspaso, incluso un regreso a la Premier League, para el exjugador del Chelsea campeón de la Liga de Campeones.
Se espera otro verano de cambios en Milán, con Rubén Amorim reemplazando a Massimiliano Allegri, pero no hay garantía de que Pulisic se vea afectado por esos vientos de cambio.
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Pulisic está en el punto de mira, pero ¿necesita otro traspaso?
Al preguntarle si Pulisic llamará la atención de los ojeadores durante su buen momento con la selección, el exguardameta estadounidense Keller —en exclusiva a GOAL, con miras a la final del Mundial 2026— afirmó: «Sí, pero tras sus problemas en el Chelsea, hay algo especial en sentirse cómodo, tener éxito y estar consolidado, y eso ocurre en el AC Milan.
Todos sabemos que no es el Milan de los 90, pero sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo. No puede decir: “Estoy en el escaparate, me voy y empiezo de cero”.
A mí me encantaba el reto. Me encantaba ir a otro club, a otra liga, para demostrar mi valía y vivir experiencias diferentes; así que lo mejor para el jugador es lo mejor para él. Si Christian dice: “Oye, quiero volver a intentarlo en Inglaterra o quizá en España”, genial, pero al mismo tiempo estás en un sitio estupendo, así que si eso es lo mejor para ti, entonces es lo mejor para ti».
Pulisic quiere demostrar su valía tras una frustrante temporada 2026 en Italia.
Pulisic deslumbró ante Paraguay: sus desbordes por la izquierda desbordaron a los defensas y culminaron con una asistencia a Folarin Balogun.
Aunque llegó al torneo sin gol —no había marcado con el Milan en 2026—, un tanto ante Senegal en un amistoso le devolvió la chispa y el jugador de 27 años jugó con fuego en las entrañas antes de ser sustituido al descanso.
Al preguntarle si Pulisic jugó con algo que demostrar, Keller respondió: «Sin duda. Tuvo un gran inicio de temporada, luego sufrió, se recuperó al final y marcó en un amistoso. Antes del torneo nos preguntábamos si ese gol había sido un alivio para él». Está claro que sí lo fue, porque qué actuación tan tremenda la de esa primera parte, en la que prácticamente sentenció el partido».
Antes del torneo dijimos que las estrellas deben brillar, que cada jugador debe cumplir su rol y que, si además surge alguna sorpresa, es un plus; y eso fue lo que ocurrió en el primer partido».
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Próximo partido de la USMNT: Australia, clave para avanzar a los dieciseisavos del Mundial.
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos volverá a la acción el viernes ante Australia. Una victoria le garantizará el pase a dieciseisavos, con el partido contra Turquía aún por jugar, y permitirá realizar pruebas.
Pulisic, clave en la aspiración de llegar lejos en el torneo, podría atraer la atención de clubes en busca de talento ofensivo para el mercado de fichajes de verano de 2026.