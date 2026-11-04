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Ryan Tolmich
Traducido por

Christian Pulisic, Folarin Balogun y Weston McKennie regresan, mientras Cavan Sullivan y Mathis Albert mantienen su puesto en la selección masculina de Estados Unidos para el duelo de la Liga de Naciones ante Haití

USA
Haití vs USA
Haití
CONCACAF Nations League

Mauricio Pochettino ha anunciado una convocatoria de 25 jugadores de la selección masculina de Estados Unidos para los próximos cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La lista incluye el regreso de figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, mientras que Cavan Sullivan, Julian Hall y Mathis Albert figuran entre las jóvenes promesas que siguen en el equipo tras destacar en la última concentración.

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14 nov 2026

USA

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  • imago-sport-1083944879.jpgZUMA Press Wire

    En juego, el pase a semifinales

    Estados Unidos se enfrentará a Haití en una eliminatoria a doble partido que decidirá una plaza en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf de la próxima primavera. Serán los primeros partidos oficiales del ciclo de 2030, en el que Estados Unidos aspira a ganar la Liga de Naciones de la Concacaf por cuarta vez en las cinco ediciones disputadas hasta ahora.

    El primer encuentro será contra Haití el 14 de noviembre en el Nu Stadium de Miami. Haití ejercerá de local en ese partido debido a la imposibilidad de disputar encuentros en su país. Estados Unidos jugará como local en Cincinnati tres días después.

  • imago-sport-1078275916.jpgSports Press Photo

    La plantilla al completo

    PORTEROS: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville
    SC)

    DEFENSAS: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion FC), Sergiño Dest (PSV
    Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Stade Rennais), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)
    CENTROCAMPISTAS: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter
    (Middlesbrough), Santiago Castañeda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
    DELANTEROS: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando City SC), Julian Hall (Red Bull New York),
    Christian Pulisic (AC Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

  • imago-sport-1084393611.jpgIcon Sportswire

    Analizando al equipo

    Después de que Pochettino hiciera debutar a 13 jugadores en la última concentración, esta convocatoria incluye solo a dos futbolistas que aún no han debutado con la selección: Reed Baker-Whiting y Santiago Castaneda. También figura Brian Reynolds, que todavía no ha participado en ninguna concentración a las órdenes del seleccionador de Estados Unidos.

    Por lo demás, el grupo resulta familiar. Repiten 19 jugadores de la convocatoria anterior, que ganó sus partidos contra Perú, Chile, México y Canadá durante el primer parón internacional posterior al Mundial. También están 13 de los 26 futbolistas que participaron en el Mundial del pasado verano.

    Además, la convocatoria reúne una amplia experiencia en la Liga de Naciones: 10 jugadores han levantado el trofeo al menos una vez.

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  • imago-sport-1079072822.jpgIcon Sportswire

    ¿Qué viene después?

    Los jugadores de la selección de Estados Unidos comenzarán a llegar a Atlanta tras los partidos de sus clubes de este fin de semana, antes de enfrentarse a Haití en ese primer encuentro, el 14 de noviembre.

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