El último partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se centró en la rotación y el ahorro de fuerzas. ¿Y este? Se trata de ir a por todas. El fútbol de la fase eliminatoria de un Mundial: esto es hacia lo que todo se ha ido encaminando. Aquí es donde todo se vuelve real.

En la ronda de 32 les espera Bosnia y Herzegovina, tercera de su grupo, tras la cual el equipo estadounidense, ya primero, pudo descansar y rotar frente a Turquía. Hay leves preocupaciones por lesiones, pues Auston Trusty, Cristian Roldán y Mark McKenzie arrastraban molestias, aunque sin sanciones ni problemas físicos graves. El equipo está listo para el siguiente desafío, el más importante hasta ahora.

¿Cómo afrontará la selección estadounidense la ronda de 32? ¿Qué jugadores pueden marcar la diferencia? GOAL lo analiza.