El regreso decisivo de Pulisic supuso un alivio bienvenido después de que se quedara en el banquillo en los tres primeros partidos de liga del Milan tras sufrir microfracturas en la parte inferior de la pierna en el Mundial. Pese a la espectacular remontada de su equipo en la capital, el técnico portugués siguió mostrándose crítico con su deslavazada actuación en la primera parte. En declaraciones a DAZN, Amorim dijo: "En la primera parte no estuvimos ahí. No estuvo la energía. Perdimos demasiados balones sin ninguna presión, pases sencillos. Se lo pusimos fácil".