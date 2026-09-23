La familia desempeñó el papel decisivo en la decisión de Eriksen de desvincularse del club alemán. El internacional danés con más partidos expresó su enorme gratitud por la rápida y amistosa resolución.

«En este momento, para mí es importante estar cerca de mi familia en Dinamarca», explicó Eriksen en la página web oficial del club. «Me alegra que hayamos podido encontrar una solución juntos. Mi etapa en Wolfsburgo estuvo marcada por muchos altibajos.

«Sé que el club está ahora en buenas manos mientras trata de volver a la Bundesliga, y estoy convencido de que le espera un futuro exitoso al VfL. Me gustaría dar las gracias sinceramente a todos los que me apoyaron durante mi etapa en el VfL y en Wolfsburgo. Fue un gran placer para mí jugar para vosotros, y recordaré este periodo con cariño».







