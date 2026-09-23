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¡Christian Eriksen deja el Wolfsburgo! El centrocampista rescinde su contrato antes de tiempo para volver con su familia
Eriksen pone fin a su etapa en el Wolfsburgo
La etapa de Eriksen en el Wolfsburgo ha llegado a su fin antes de tiempo. El internacional danés ha alcanzado un acuerdo mutuo con el conjunto alemán para rescindir su contrato. El vínculo del centrocampista estaba previsto inicialmente hasta el verano de 2027.
Sin embargo, el veterano mediapunta solicitó una salida anticipada de sus compromisos para trasladarse más cerca de su familia en Dinamarca. El Wolfsburgo respetó sus deseos y confirmó oficialmente su marcha esta semana. Esta separación de mutuo acuerdo pone fin a un capítulo breve pero intenso en la ilustre carrera de clubes de la estrella danesa.
Volver a casa para estar cerca de la familia
La familia desempeñó el papel decisivo en la decisión de Eriksen de desvincularse del club alemán. El internacional danés con más partidos expresó su enorme gratitud por la rápida y amistosa resolución.
«En este momento, para mí es importante estar cerca de mi familia en Dinamarca», explicó Eriksen en la página web oficial del club. «Me alegra que hayamos podido encontrar una solución juntos. Mi etapa en Wolfsburgo estuvo marcada por muchos altibajos.
«Sé que el club está ahora en buenas manos mientras trata de volver a la Bundesliga, y estoy convencido de que le espera un futuro exitoso al VfL. Me gustaría dar las gracias sinceramente a todos los que me apoyaron durante mi etapa en el VfL y en Wolfsburgo. Fue un gran placer para mí jugar para vosotros, y recordaré este periodo con cariño».
Dejando una huella duradera en Alemania
Eriksen llegó al club hace un año como un agente libre de alto perfil. Aportó un enorme pedigrí a la plantilla, con más de 300 partidos en la Premier League y una amplia experiencia europea.
Durante su única campaña con el Wolves, el centrocampista disputó 34 partidos entre la Bundesliga, la DFB-Pokal y el play-off de descenso. Firmó tres goles y diez asistencias en una temporada exigente, marcada por una mezcla de altibajos. Pese a su breve etapa, el director general deportivo, Dieter Hecking, elogió el carácter del veterano tanto dentro como fuera del campo.
«Ya ha vivido y logrado muchísimo durante su extraordinaria carrera», dijo Hecking. «Eso hace aún más destacable lo cercano y sencillo que le conocimos en el VfL. A pesar de su poco tiempo aquí, ha dejado una impresión duradera en sus compañeros, en nuestro personal y en la afición. Nos gustaría dar las gracias a Christian y desearle a él y a su familia todo lo mejor».
- AFP
Abriendo el camino hacia un nuevo capítulo
Con su contrato completamente resuelto, Eriksen ahora es libre de decidir sus próximos pasos en el fútbol. Un regreso al fútbol de clubes en su Dinamarca natal parece muy probable, dado su deseo declarado de estar cerca de sus seres queridos. Mientras tanto, el Wolfsburgo debe centrarse en reconstruirse sin su experimentado mediapunta mientras busca asegurar el ascenso de vuelta a la Bundesliga.
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