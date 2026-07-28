Christensen se prepara para su mayor batalla en el Barcelona: ¿última oportunidad o nuevo comienzo?

La competencia en la línea defensiva será una de las mayores batallas de la próxima temporada, especialmente tras los rumores que siguen vinculando al Barcelona con nuevos defensas. Sin embargo, el internacional danés evitó entrar en ese debate.

Y declaró: "El mercado de fichajes no depende de mí. Yo me concentro en mí mismo. Confío en mis capacidades y sé que mi mejor nivel es muy alto. Cada verano, los nombres de muchos jugadores se vinculan al Barcelona, pero eso es algo normal. Nosotros nos centramos en los jugadores que están aquí".

En la misma línea, aseguró que su único objetivo es recuperar el nivel que lo convirtió en un elemento importante del equipo: "He pasado por una temporada y media enormemente difícil. Ahora no pienso más que en una cosa: alcanzar la mejor forma física posible, estar listo durante toda la temporada y recuperar mi mejor nivel. Eso es lo que he intentado hacer este verano: trabajar muy duro para volver en la mejor condición".

Christensen también mostró su gran satisfacción tras renovar su contrato con el equipo: "Estoy muy contento y muy orgulloso. Estoy muy agradecido al club por darme otra oportunidad. Y creo también que el club confía en mi capacidad para volver a mi mejor nivel. Es una noticia estupenda para mí y para mi familia. Este es el lugar ideal para mí. Tenemos un equipo joven y con muchísimo talento, y jugamos un fútbol que me gusta. Es un lugar donde me siento seguro y donde todavía puedo seguir desarrollándome".

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