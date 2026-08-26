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Chris Wood respalda que el delantero de 50 millones de libras del Chelsea Liam Delap aporte una «competencia sana» al ataque del Forest
Wood respalda la llegada de Delap
El Forest ha acordado una cantidad récord para el club de 50 millones de libras para incorporar al delantero del Chelsea Delap antes de que se cierre el mercado de fichajes. Las informaciones sobre el avance de la operación cobraron fuerza antes de su derrota en la Carabao Cup ante el Leeds, mientras Delap buscaba poner fin a una etapa complicada en Stamford Bridge. Wood recibió la noticia con entusiasmo e insistió en que esta incorporación estrella mejorará de forma significativa el potencial ofensivo del Forest.
El delantero da la bienvenida a la competencia sana
A pesar de que Delap marcó solo tres goles en 47 apariciones en todas las competiciones durante su etapa en el Chelsea, Wood sigue convencido del potencial del delantero. Al referirse a la ambición del club y al aumento de la competencia por un puesto en ataque, Wood dijo: "Somos un club ambicioso y eso se demuestra con lo que estamos gastando en jugadores como él [Delap]. Será fantástico incorporar a Liam. Esperemos que quede todo firmado. Será genial para nuestro equipo, y es una competencia sana, y seremos mejores jugadores por ello".
Las dificultades en ataque generan preocupación
El respaldo de Wood llega tras la eliminación del Forest en la segunda ronda de la Carabao Cup, al caer por 2-0 ante el Leeds en medio de una evidente falta de acierto en el último tercio. Wood vio cómo James Trafford frustraba ocasiones clarísimas y cómo Joe Rodon evitaba un gol con una entrada salvadora, mientras que Ola Aina, Nikola Milenkovic y Nicolas Dominguez también desaprovecharon sus oportunidades. Dos derrotas consecutivas en casa sin marcar ante el mismo rival en apenas cuatro días han dejado al nuevo entrenador, Glasner, con una necesidad urgente de refuerzos en ataque.
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Se avecina una temible visita a Anfield
El Forest se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para finalizar la documentación de Delap antes de que se cierre el mercado de verano. Glasner espera tener al delantero inscrito a tiempo para la exigente visita del sábado a Anfield en la Premier League para enfrentarse al Liverpool. Una mejora inmediata de cara a portería sigue siendo esencial mientras el Forest busca sumar puntos vitales en su intento por asegurar la permanencia en la máxima categoría.
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