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Chloe Kelly, Alessia Russo y Lauren James son tres de las seis «Leonas» que recibirán el título de Miembro del Imperio Británico (MBE) por ganar la Eurocopa 2025, distinción incluida en la Lista de Honores del Cumpleaños del Rey
Reconocimiento real para los héroes del fútbol
La reciente lista de distinciones reconoce una era de dominio en los equipos de formación de élite y en las selecciones absolutas de Inglaterra. Hannah Hampton, Kelly, Michelle Agyemang, James, Russo y Jess Carter recibieron el título de Miembro del Imperio Británico (MBE) tras su papel clave en la victoria sobre la campeona del mundo, España, en Basilea el verano pasado. Se suman el seleccionador sub-21 de Inglaterra, Lee Carsley, artífice de dos títulos europeos consecutivos, y el icono deportivo con discapacidad visual Sam Gough.
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El presidente de la FA elogia su impacto histórico
La presidenta de la FA, Debbie Hewitt MBE, mostró su orgullo por las nuevas galardonadas y destacó el cambio cultural impulsado por jugadoras y cuerpo técnico. Declaró: «En nombre de la FA, felicito a Alessia, Chloe, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle y Sam por sus merecidos MBE.
El verano pasado fue muy especial: tanto las Lionesses como la sub-21 masculina conquistaron Europa. Estos MBEs reconocen sus actuaciones inolvidables y su labor fuera del campo. Cada una encarna el espíritu Lioness: talento, valentía y el deseo de inspirar a una generación.
«Lee merece todo el reconocimiento por liderar a otra generación de jugadoras talentosas y a su cuerpo técnico, volviendo a ganar al más alto nivel. Además de desarrollar y apoyar a la próxima generación de futbolistas masculinos de élite, ganar de forma constante es un logro increíble.
«Seguimos profundamente agradecidos por las contribuciones de todas las personas que han participado en estas cuatro victorias históricas en la Eurocopa, desde 2022 hasta 2025. También nos gustaría felicitar a los demás miembros de la familia del fútbol que han sido reconocidos en los honores del cumpleaños del Rey, entre ellos David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard y Scott Rogers».
Los grandes del fútbol nacional expresan su orgullo
La victoria en el torneo ha resonado en todo el país y, sobre todo, en el Arsenal, campeón de la Liga de Campeonas Femenina de la UEFA 2024-25.
El director ejecutivo del Arsenal, Richard Garlick, añadió: «En nombre del Arsenal Football Club, felicitamos a Alessia, Chloe y Michelle por recibir el título de Miembro del Imperio Británico (MBE) en la Lista de Honores del Cumpleaños del Rey de 2026.
«Alessia, Chloe y Michelle fueron clave en la victoria de Inglaterra en la Eurocopa tras nuestro histórico triunfo en la Liga de Campeones de la UEFA. Estamos muy orgullosos de ellas y de cómo representan al Arsenal en los escenarios más importantes».
- AFP
Con la mirada puesta en el dominio mundial
Tras afianzar su dominio en Europa, el equipo de Sarina Wiegman debe mantener la concentración mientras las jugadoras se preparan para la nueva temporada de la Superliga Femenina, que arranca en septiembre. Tras no lograr la clasificación directa en la fase europea para la Copa del Mundo Femenina de 2027, las Lionesses buscan su billete en la repesca; sus rivales y sedes se conocerán en el sorteode la UEFA del jueves 18 de junio.