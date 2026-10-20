«La arrogancia es lo único que creo y espero no tener, pero se habla demasiado de cosas sin importancia. Soy optimista por naturaleza y también veo el lado positivo en la reacción a los goles encajados y a lo que faltó durante el partido. Tengo que analizar a fondo el porqué y encuentro mil motivos de los que no quiero hablar, porque, si lo hiciera, acabaríamos esta noche. Pero asumo la responsabilidad: yo soy el culpable y es justo que así sea.

Ellos saben qué hacer para reaccionar ante las adversidades. Nosotros no somos perfectos como equipo ni individualmente: también tenemos problemas, cosas que influyen en el desarrollo de un partido, pero lo que me importa es que el grupo haga todo lo posible para conseguir el resultado. No somos perfectos y no queremos que nos presenten como tales, pero tampoco quiero ver que una derrota del Inter se presente como un drama nacional. Da la sensación de que el Inter tiene la obligación y los demás no. Eso no está bien»