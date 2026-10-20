El Inter ya no puede fallar. De hecho, necesita ganar para seguir aspirando a entrar en los octavos de final de la Champions League antes de que termine la fase de liga. El Shakhtar Donetsk llega a San Siro tras haber comenzado el torneo mucho mejor que el Inter y con ganas de mantener su buen rendimiento.
En declaraciones primero a Sky Sport y después en rueda de prensa, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, explicó cómo ha preparado el partido, qué piensa cambiar y cómo se puede mejorar el rendimiento europeo de un equipo que lo está haciendo muy bien en Italia.