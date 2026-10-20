El Inter ya no puede fallar y, de hecho, necesita ganar para mantener viva la esperanza de acceder a los octavos de final de la Champions League al término de la fase de liga. El Shakhtar Donetsk llega a San Siro tras haber comenzado el torneo mucho mejor que el Inter y con ganas de confirmar su buen momento.
Tras intervenir primero en Sky Sport y después en rueda de prensa, el entrenador del Inter, Cristian Chivu explicó cómo ha preparado el partido, qué tiene intención de cambiar y cómo se puede mejorar el rendimiento europeo de un equipo que lo está haciendo muy bien en Italia.