Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Pio durante bastante tiempo. Estaba con nosotros ya desde el Sub-14, para luego llevarlo al Primavera con dos años menos de la edad correspondiente. Había jugado poco porque preferíamos a otros jugadores, pero aun así estaba con nosotros. Aprovechó los que fueron mis regalos, o lo que también fueron sus méritos, al jugar algún partido en la Youth League. No recuerdo si había hecho algo en la liga, pero al año siguiente ya estaba asentado en el primer equipo, pese a estar por debajo de la edad correspondiente.





Luego tuvo el valor, porque nadie lo cuenta, de dejar el Primavera, de irse a otra realidad, que era la Serie B, a otra ciudad, donde tenía que demostrar y volver a empezar desde cero contra profesionales de verdad. Y ese primer año suyo en el Primavera, si no me equivoco, hizo 17-18 goles. La perspectiva era que al año siguiente, como jugaba con menos edad de la correspondiente, marcaría quizá 30. Y él eligió irse. Podía elegir el camino más cómodo: podía hacer otro año en el Primavera y hacer crecer la autoestima marcando quizá 30 o 40 goles, no lo sé.





En el segundo año explotó, porque hizo 17 goles, si no me equivoco, en la Serie B. Luego me lo encontré en el primer equipo más preparado, más maduro, con la misma hambre y las mismas ganas de mejorar. Por eso también es importante esto".