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cm grafica inter chivu 2027
Emanuele Tramacere
Traducido por

Chivu: «Quiero crear en el Inter algo duradero. No existen dinero ni ideas que den la certeza de ganar la Champions. No celebré después del Triplete. Pio Esposito tuvo valentía»

Inter Milán
C. Chivu

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, se mostró en una versión inédita, profunda y más ligada a su estado emocional y a su trabajo como entrenador que a los hechos que lo tienen como protagonista sobre el campo.

El exdefensa y hoy entrenador repasó muchos aspectos de su vida, primero como futbolista, después como entrenador de jóvenes, y ahora como técnico de un club como el Inter, contando varias anécdotas y curiosidades, pero también subrayando su manera de vivir el fútbol y la vida en todos los sentidos.

Todo ello ante los micrófonos de Futnet, la sportech company que integra evaluación profesional independiente, informe técnico, validación científica y, desde noviembre, el acceso directo por parte de los clubes. A través de Futnet, Chivu ha ofrecido 200 evaluaciones gratuitas a los jóvenes que utilizan la nueva plataforma para ser “observados” y evaluados por profesionales entre los que también están Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti y Dario Marcolin. Y Chivu es el primer miembro del Honor Wall, que apoya la búsqueda de talento en Italia.


  • LA RELACIÓN CON EL PADRE

    «Mi padre me mandaba a casa en tranvía después de los entrenamientos. Era su manera de ofrecerme, de darme unos valores, creo. Y estoy seguro, a estas alturas de mi vida, de que fueron cosas que me sirvieron, porque aprendí a arreglármelas solo.

    Tenía clase por la mañana, así que tenía que coger un transporte público para llegar a tiempo a los entrenamientos y luego tenía que volver otra vez a la escuela. Cuando terminaba el entrenamiento, aunque él tenía el coche a su disposición, nunca me ofreció llevarme para que llegara rápido a la escuela. A veces llegaba tarde, pero aun así conseguía encontrar por mí mismo maneras y soluciones para cumplir con lo que eran los planes, los horarios y los pactos hechos con él».

  • Trato a los jugadores como a hijos

    «¿Es más difícil ser un buen padre o un buen entrenador?Sin duda, padre, porque al fin y al cabo es una gran responsabilidad. Pero no se pueden hacer comparaciones, porque trato a mis jugadores como si fueran mis hijos. Está claro que hay una diferencia: ellos son chicos, yo tengo dos hijas, así que cambia un poco el enfoque, cambia un poco todo lo que soy yo con respecto a ellas.


    Sin embargo, siempre he intentado, con mis hijas, darles los valores adecuados y también las críticas justas que creo que le sirven a un adolescente para entender determinadas cosas. Más o menos es lo mismo que hice también cuando empecé en el Sub-14. Tenía adolescentes de trece años, chicos que soñaban con convertirse en futbolistas, pero aun así eran chicos pequeños, a los que siempre se les ponía a jugar y no a tomarse en serio lo que era la profesión, si es que se puede llamar profesión a los trece años y medio».

  • SER CAPITÁN

    «Llevar el brazalete de capitán en un vestuario cambia muchísimas cosas y, para quienes logran sentir esa responsabilidad que un brazalete te tiene que dar, en mi opinión también hace falta cierta sensibilidad para entender lo que significa ser portador del brazalete.

    Si a todo eso le sumas también un poco de inteligencia emocional, creo que el nivel de autoestima aumenta bastante. No todos son capaces de sentir esa responsabilidad y esa emoción especial a la hora de crecer. Demasiado ego, a veces, es la otra cara de la moneda, es negativo. Yo también lo viví en el fútbol base. Lo viví a menudo en algunos momentos.

    Se me viene a la cabeza Pio Esposito: cuando le di esa responsabilidad al darle el brazalete, respondió de maravilla, comportándose como una persona muy sensible. Y lo demostró entonces y lo sigue demostrando todavía hoy».

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  • PIO ESPOSITO

    Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Pio durante bastante tiempo. Estaba con nosotros ya desde el Sub-14, para luego llevarlo al Primavera con dos años menos de la edad correspondiente. Había jugado poco porque preferíamos a otros jugadores, pero aun así estaba con nosotros. Aprovechó los que fueron mis regalos, o lo que también fueron sus méritos, al jugar algún partido en la Youth League. No recuerdo si había hecho algo en la liga, pero al año siguiente ya estaba asentado en el primer equipo, pese a estar por debajo de la edad correspondiente.


    Luego tuvo el valor, porque nadie lo cuenta, de dejar el Primavera, de irse a otra realidad, que era la Serie B, a otra ciudad, donde tenía que demostrar y volver a empezar desde cero contra profesionales de verdad. Y ese primer año suyo en el Primavera, si no me equivoco, hizo 17-18 goles. La perspectiva era que al año siguiente, como jugaba con menos edad de la correspondiente, marcaría quizá 30. Y él eligió irse. Podía elegir el camino más cómodo: podía hacer otro año en el Primavera y hacer crecer la autoestima marcando quizá 30 o 40 goles, no lo sé.


    En el segundo año explotó, porque hizo 17 goles, si no me equivoco, en la Serie B. Luego me lo encontré en el primer equipo más preparado, más maduro, con la misma hambre y las mismas ganas de mejorar. Por eso también es importante esto".

  • La fiesta "frustrada" tras el triplete

    "¿Que no celebré después del Triplete? Viví poco aquello. Fue un suspiro de alivio por las dificultades que hubo aquel año. En enero me lesiono, termino en el quirófano, tengo dudas y no sé si puedo volver a jugar al fútbol.

    Vuelvo pronto, después de dos meses y medio. Se llega a la final, se gana la liga, se gana la Copa y también se gana la Champions League. Pero yo pensaba que tenía que ir con la selección, porque tenía esa responsabilidad. También era el capitán de la selección y no quería que me percibieran como alguien que ya se había vuelto un arrogante. El seleccionador me había dado algunos días libres, pero dije: "No, soy el capitán del equipo, yo tengo que ir como todos los demás".

  • LA CHAMPIONS LEAGUE

    «Ganar la Champions es bellísimo, es decir, es el sueño de todos, creo. Es una competición tan importante que se hace notar. Hay una gran diferencia entre un partido de liga y uno de Champions. No importa si es la fase de grupos o unos octavos: hay una gran diferencia por lo que respecta a la motivación individual de un jugador, pero también por lo que son las motivaciones de un equipo. 

    Las dificultades existen porque no hay una receta que te dé la certeza de que puedes ganar la Champions. No existe el dinero que te pueda comprar una Champions, ni siquiera existen ideas que te la puedan comprar. Es una suma de muchas cosas que, durante la temporada, llegan a un cierto punto, pero tarde, hacia marzo, creo, en el que te hacen entender en qué punto estás. Porque hoy decir quién es la favorita, sobre el papel, es sencillo nombrarla. Pero quién llegará hasta el final y quién lo logrará no es sencillo de decir».

  • ALGO DURADERO

    "He llegado ahora a un punto en el que pienso en lo que viene al día siguiente. Sé dónde he caído, sé cuál es mi responsabilidad, sé lo que significa tener esta gran responsabilidad, pero sobre todo sé que tengo una responsabilidad con mis jugadores.

    Me gustaría crear algo que dure, algo que deje algo importante en las páginas de esta maravillosa sociedad, y estoy trabajando para ello. Tengo miniobjetivos que alcanzar en poco tiempo, porque nunca pienso hasta el final.

    Partiendo de pequeños pasos, alcanzar los objetivos te permite después soñar a lo grande. Solo quiero salud para mí y para mis jugadores. Solo quiero que mantengamos la misma energía y la misma intensidad a la hora de afrontar determinados momentos que queremos mejorar todos los días, todos nosotros, incluido yo. Queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, o la mejor versión de lo que éramos el día anterior".

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