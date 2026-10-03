El entrenador del Inter, Cristian Chivu, se mostró en una versión inédita, profunda y más ligada a su estado emocional y a su trabajo como entrenador que a los hechos que lo tienen como protagonista sobre el campo.
El exdefensa y hoy entrenador repasó muchos aspectos de su vida, primero como futbolista, después como entrenador de jóvenes, y ahora como técnico de un club como el Inter, contando varias anécdotas y curiosidades, pero también subrayando su manera de vivir el fútbol y la vida en todos los sentidos.
Todo ello ante los micrófonos de Futnet, la sportech company que integra evaluación profesional independiente, informe técnico, validación científica y, desde noviembre, el acceso directo por parte de los clubes. A través de Futnet, Chivu ha ofrecido 200 evaluaciones gratuitas a los jóvenes que utilizan la nueva plataforma para ser “observados” y evaluados por profesionales entre los que también están Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti y Dario Marcolin. Y Chivu es el primer miembro del Honor Wall, que apoya la búsqueda de talento en Italia.