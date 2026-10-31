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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Chivu pide un Inter más «provinciano» para reescribir su historia en los derbis

Inter Milán
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AC Milán vs Inter Milán

El derbi también es un examen para el entrenador del Inter

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Si, por un lado, están las palabras de Gerry Cardinale sobre la importancia de este derbi Milan-Inter, por otro, las de Cristian Chivu no se quedan atrás y, de hecho, dejan entrever un punto sensible quizá todavía a flor de piel en una temporada extraordinaria como la que lo ha llevado a ganar la Serie A y la Copa de Italia en su primera experiencia de verdad.

El entrenador del Inter, al presentar el derbi en rueda de prensa, llegó incluso a cambiar su forma de expresarse y a pedirle al equipo algo que hasta ahora había rechazado: «un poco de provincialismo».

  • Tres derbis y ninguna victoria

    Chivu lo sabe: los grandes partidos no han sido hasta ahora el punto fuerte de su etapa al frente del Inter, ni en Italia ni en la Champions League. En particular, el balance de los tres derbis disputados con él en el banquillo sigue marcando un 0 en la casilla de victorias.

    Los dos derbis de la ciudad disputados en la Serie A la temporada pasada terminaron en derrotas por 1-0, con goles de Pulisic y Estupinan que sellaron las dos victorias de Massimiliano Allegri. En verano, en el primer enfrentamiento con Amorim, aunque fue un amistoso en Perth, Australia, el resultado no pasó del 1-1: Nkunku empató de penalti el gol de Dimarco.

  • «PROVINCIANISMO»

    Estas fueron sus palabras: «Es un partido importante para nosotros, para ellos y para la ciudad. No importa la clasificación, no importa nada. Si llevamos 7 derbis sin ganar, tenemos que hacernos una pregunta.

    Todo nace del equilibrio, de lo que tienes en la cabeza y en las piernas. Hay que saber elegir bien cuándo puedes hacer determinadas cosas y cuándo no. Tenemos que aportar algo más en todos los aspectos respecto al pasado. 

    Hay que tener un poco de mentalidad de equipo de provincias cuando no se tiene el balón; hoy también se lo he dicho a ellos. Hace falta orden y capacidad para remangarse, sin pensar que tenemos jugadores que pueden resolver las cosas por sí solos».

  • CAMBIO DE RUMBO EN LA COMUNICACIÓN

    Chivu siempre ha defendido en rueda de prensa una visión de su equipo y una forma de jugar que no dependen del rival. A su Inter siempre le ha pedido audacia, verticalidad, calidad y dominio del juego, y en rueda de prensa siempre ha mostrado esas mismas cualidades.

    De cara al derbi, algo ha cambiado. Es señal de que la presión no recae solo sobre el AC Milan por su posición en la clasificación, sino que también hay otra, algo menos evidente pero igual de fuerte, sobre su banquillo.

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