Chivu pide un Inter más «provinciano» para reescribir su historia en los derbis

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Si, por un lado, están las palabras de Gerry Cardinale sobre la importancia de este derbi Milan-Inter, por otro, las de Cristian Chivu no se quedan atrás y, de hecho, dejan entrever un punto sensible quizá todavía a flor de piel en una temporada extraordinaria como la que lo ha llevado a ganar la Serie A y la Copa de Italia en su primera experiencia de verdad.

El entrenador del Inter, al presentar el derbi en rueda de prensa, llegó incluso a cambiar su forma de expresarse y a pedirle al equipo algo que hasta ahora había rechazado: «un poco de provincialismo».