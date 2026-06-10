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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

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Chivu: «Me preguntaba si sería capaz. En el Inter, entrenar es lo más fácil; todo lo demás viene solo»

Inter Milán
Serie A
C. Chivu

El salto del Parma al Inter, contado por quien, diez meses después, sonríe al recordar el título de campeón de Italia

Cristian Chivu, entrenador del Inter, campeón de Italia, ha hablado en una entrevista —de la que el Corriere dello Sport ha publicado un pequeño adelanto— sobre las dudas que atormentaban al técnico rumano antes de empezar.

  • LAS PALABRAS DE CHIVU

    «Al principio me preguntaba: ¿seré capaz? ¿Estaré a la altura de la confianza depositada en mí, de manejar a ciertos jugadores? Es una cosa entrenar a jóvenes ambiciosos y otra muy distinta a jugadores ya consagrados, con una mentalidad formada. Además, hay presiones externas; entrenar al Inter es estresante porque debes ocuparte de todo. Al final, ser entrenador es lo más sencillo».

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