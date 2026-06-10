Cristian Chivu, entrenador del Inter, campeón de Italia, ha hablado en una entrevista —de la que el Corriere dello Sport ha publicado un pequeño adelanto— sobre las dudas que atormentaban al técnico rumano antes de empezar.
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Chivu: «Me preguntaba si sería capaz. En el Inter, entrenar es lo más fácil; todo lo demás viene solo»
LAS PALABRAS DE CHIVU
«Al principio me preguntaba: ¿seré capaz? ¿Estaré a la altura de la confianza depositada en mí, de manejar a ciertos jugadores? Es una cosa entrenar a jóvenes ambiciosos y otra muy distinta a jugadores ya consagrados, con una mentalidad formada. Además, hay presiones externas; entrenar al Inter es estresante porque debes ocuparte de todo. Al final, ser entrenador es lo más sencillo».