«Somos conscientes de que tenemos que jugar 7 partidos y sacar el máximo para clasificarnos. El Brujas es un equipo con identidad, que propone juego y que tiene un determinado valor. No será fácil: en la Champions ningún partido lo es.

En los partidos que disputamos necesitamos energía, determinación y actitud: elegimos en función de eso. Contra el Parma tomamos decisiones distintas de lo que algunos podían pensar. Tenemos una plantilla importante que pone su calidad individual al servicio del grupo»