El entrenador del Inter, Cristian Chivu, habló ante los micrófonos de Sky Sport y en rueda de prensa para presentar el partido de Champions League en el que el Inter se enfrentará al Brujas. Tras caer con la cabeza alta ante el Real Madrid, necesita una victoria para retomar de inmediato el camino hacia la clasificación para octavos de final.
Chivu: «Bastoni, patrimonio del Inter y de Italia. Que nadie ponga en duda a Calhanoglu. ¿La Champions es un sueño o una oportunidad?»
NINGÚN PARTIDO ES FÁCIL EN LA CHAMPIONS
«Somos conscientes de que tenemos que jugar 7 partidos y sacar el máximo para clasificarnos. El Brujas es un equipo con identidad, que propone juego y que tiene un determinado valor. No será fácil: en la Champions ningún partido lo es.
En los partidos que disputamos necesitamos energía, determinación y actitud: elegimos en función de eso. Contra el Parma tomamos decisiones distintas de lo que algunos podían pensar. Tenemos una plantilla importante que pone su calidad individual al servicio del grupo»
CALHANOGLU
«¿Calhanoglu? Nadie debe poner nunca en duda su valía, la ha demostrado a lo largo de los años. Veremos cómo lo gestionamos; necesitamos a todos porque se juega cada tres días. Lo que no debemos hacer es poner en riesgo la integridad física de los jugadores».
¿CHAMPIONS, SUEÑO U OPORTUNIDAD?
«¿La Champions como sueño u oportunidad? Todos debemos prestar atención a esta pregunta: si se responde “sueño”, se pone “objetivo” como título, y no es la misma respuesta. Es justo que el Inter tenga la ambición de llegar hasta donde pueda, soñando con que puede llegar lejos».
«Sin perder de vista el esfuerzo, el trabajo y el camino. No hay dinero que pueda comprarte un trofeo tan importante. No hay jugadores ni entrenadores a los que puedas llegar. La única certeza que tienes es que quieres soñar, pero lo importante es el trabajo para alcanzar ese sueño»
CALHANOGLU ESTÁ BIEN
«Se hará algún cambio. Calhanoglu está bien. Se le vio con hielo y yo no lo sabía porque, para mí, salió ileso. Recibió un pequeño golpe y se puso hielo, pero está bien»
"Spence está mejorando su estado de forma. Me alegra que se esté liberando de algo de presión y rabia. Nada más llegar aquí tuvo problemas físicos que no le permitieron participar en la primera parte de la temporada. Su autoestima y su confianza han aumentado muchísimo y estoy contento"
BASTONI
«No voy a volver a hablar de la injusticia que ha sufrido ni de lo ocurrido también en la selección. Todos sabemos lo que vale Ale. Ha demostrado su valía individual para nosotros y para Italia, pero no tenía que demostrarle nada a nadie. Siempre ha sido un jugador de valía. De vez en cuando, no digo que tengamos que mimarlos, pero sí que debemos cuidar un poco a los jugadores que tenemos en Italia. Ale es un patrimonio importante del Inter y de Italia».
PLANTILLA COMPETITIVA
«Hemos alcanzado una mentalidad que nos permite salir al campo con mucha responsabilidad, a veces con la actitud y la determinación adecuadas, aunque siempre se puede mejorar, y a veces siendo dominantes. Tenemos margen de mejora porque, en nuestras ideas, hay cosas que todavía se pueden hacer mejor. El grupo de futbolistas es de altísimo nivel, hay competencia que eleva el nivel en los entrenamientos y nuestras ambiciones. Nuestro club tiene esa ambición y por eso construye una plantilla competitiva que, de hecho, y no pretende ser una crítica, siempre se puede mejorar»
EL BRUJAS
«Son 7 partidos, pero nosotros nos centramos en el primero. No podemos permitirnos mirar demasiado lejos porque jugamos cada 3 días. El Brujas está organizado tanto con el balón como cuando defiende. No será un partido fácil»
SOMMER
«No se trata de lo que ganamos el año pasado, sino de lo que hizo durante sus 3 años en el Inter: su profesionalidad, su seriedad y el respeto que mostró hacia el Inter, los aficionados y el club. Hay que darle las gracias por esos 3 años maravillosos que le permitieron ganar títulos importantes y llegar también a escenarios importantes».
¿CAMBIAR EL ESTILO DE JUEGO?
«No decidimos de antemano lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestra identidad y es el rival quien nos obliga a tomar determinadas decisiones. En los primeros 20 minutos en Madrid casi dominamos y no sufrimos nada, pero luego encajamos un gol y el partido cambió. El objetivo de este grupo es mantener la mentalidad y la actitud propositiva. Si para un partido digo: "Hoy especulamos y vemos qué nos regala el Señor desde allá arriba", ¿cómo puedo ser coherente? En el campo se cosecha lo que se merece. A veces se pueden remontar los partidos y otras veces no. Lo que me importa es que, si tenemos que perder, seamos nosotros quienes elijamos cómo perder y no dependamos de los demás».
LOS SUPLENTES
«No me gusta hablar de titulares, de primeras líneas, de segundas líneas ni de estatus. Me gusta pensar que puedo elegir dentro de un grupo en función de la energía, del rival y del estado mental de muchos chicos que han estado lejos de aquí al irse con sus selecciones, donde han tenido otras presiones y expectativas. Se habla de muchas cosas. Para mí, es un grupo de jugadores que aspira a ser competitivo y en el que cada uno compite, puesto por puesto, con quien debería jugar en su lugar. Destaco también los 5 cambios, que son fundamentales. Todos son importantes, la temporada es larga y hay muchos partidos».
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