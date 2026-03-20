Goal.com
En directo
FBL-EUR-NATIONS-ITA-NEDAFP
Simone Gervasio

Traducido por

Chiesa vuelve a la selección: la decisión de Gattuso para la repesca del Mundial y por qué llevaba dos años sin jugar

Los últimos años de la relación entre el extremo y el internacional.

¿Por dónde íbamos? Federico Chiesa vuelve a la selección nacional tras dos años y lo hace para dos partidos que no se pueden fallar: su nombre figura en la convocatoria de Gattuso para la doble jornada contra Irlanda del Norte y, si sale bien el primer partido, contra Gales o Bosnia yHerzegovina en la final de la repesca del Mundial. El extremo del Liverpool no vestía la camiseta azul desde 2024.


Llamado a sustituir al lesionado Zaccagni, el seleccionador ha preferido al hijo de Enrico frente a otros candidatos como Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi y Maldini. Su última aparición con la selección, como se ha dicho, se remonta al 29 de junio de 2024, en aquellos octavos de final contra Suiza que costaron la eliminación de la Eurocopa a la selección de Spalletti. Esa fue su 51.ª internacionalidad (ha marcado 7 goles y ha dado 8 asistencias con la camiseta de Italia) antes de una larga pausa, debida a lesiones y a decisiones del propio jugador de 28 años.


  • ¿POR QUÉ YA NO SE CONVOCÓ A CHIESA?

    Desde sus primeras ruedas de prensa, Federico Chiesa siempre ha sido el centro de las preguntas dirigidas al seleccionador y de sus consiguientes explicaciones sobre por qué uno de los mejores jugadores de la victoriosa campaña europea de 2021 ya no era convocado. Tanto antes de los compromisos de octubre como de los de noviembre, el seleccionador había revelado que lo había dejado fuera por decisión del propio jugador quien, aunque se había recuperado de las lesiones, aún no se sentía en plena forma física y había decidido renunciar a la selección.

    • Anuncios

  • LA TEMPORADA EN EL LIVERPOOL

    Pero, tras una primera temporada irregular, ¿cómo le está yendo a Chiesa en su segunda temporada en el Liverpool? El balance es de 31 partidos, 3 goles y 3 asistencias en algo más de 600 minutos en total, con una media de 21 minutos por partido. El italiano solo ha sido titular una vez, en septiembre, y tampoco este año cuenta con la confianza de Slot.


    A pesar de algunas pequeñas molestias musculares, este año no ha sufrido lesiones graves y ahora su estado físico le permite responder a la convocatoria de Gattuso para los dos partidos más importantes.

Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Italy crest
Italy
ITA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR