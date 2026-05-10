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Chelsea, Real Madrid y Manchester United siguen a la espera. Andoni Iraola asegura que «no hay prisa» para decidir su futuro, y el Bournemouth espera que se despida con un pase a la Liga de Campeones
La atención se centra en el último partido contra el Bournemouth
Iraola prefiere no revelar su próximo destino. Se rumorea que Chelsea, Real Madrid y Crystal Palace lo vigilan, y también se le vincula con el banquillo del Manchester United. El Bournemouth es sexto de la Premier con 55 puntos, tras 13 victorias y 16 empates en 36 jornadas. El equipo lucha por acercarse al Liverpool, cuarto, y al Aston Villa, quinto, pues acabar entre los cinco primeros da acceso a la Liga de Campeones. El sexto puesto bastaría si Villa acaba quinto y gana la Europa League. Tras la victoria 1-0 sobre Fulham, Iraola repitió al ser preguntado por su futuro: «No tengo prisa. Estoy centrado en acabar la temporada con una recompensa para los jugadores y los aficionados del Bournemouth».
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La conexión con el Manchester United
Según se informa, el United ve a Iraola como candidato principal si Michael Carrick no consigue el puesto de forma definitiva. Carrick, nombrado entrenador interino en enero tras la salida de Ruben Amorim, ha impresionado al llevar al United a la Liga de Campeones, pero el departamento deportivo de INEOS sigue valorando opciones.
Aclaraciones sobre la salida del Vitality Stadium
Iraola dejará el Bournemouth al final de la temporada. El club actuó rápido y anunció a Marco Rose como su sucesor para mantener la estabilidad. «No fue una decisión fácil, pero una vez tomada, sientes alivio», declaró Iraola. «Lo hemos gestionado bien: desde entonces conseguimos buenos resultados y el ambiente mejoró. Todos tenemos las ideas claras y la relación es honesta. Todos saben que la próxima temporada Marco Rose será nuestro entrenador. Estamos en una buena posición y podemos aprovechar esto de forma positiva».
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Queda pendiente la decisión final
A medida que la temporada alcanza su punto álgido, el carrusel de entrenadores se intensificará. El United debe decidir si ficha al técnico español o mantiene a Carrick. Sea cual sea su próximo destino —Manchester, Londres o Madrid—, el objetivo inmediato de Iraola es lograr un resultado histórico en Europa con los Cherries.