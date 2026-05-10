Iraola prefiere no revelar su próximo destino. Se rumorea que Chelsea, Real Madrid y Crystal Palace lo vigilan, y también se le vincula con el banquillo del Manchester United. El Bournemouth es sexto de la Premier con 55 puntos, tras 13 victorias y 16 empates en 36 jornadas. El equipo lucha por acercarse al Liverpool, cuarto, y al Aston Villa, quinto, pues acabar entre los cinco primeros da acceso a la Liga de Campeones. El sexto puesto bastaría si Villa acaba quinto y gana la Europa League. Tras la victoria 1-0 sobre Fulham, Iraola repitió al ser preguntado por su futuro: «No tengo prisa. Estoy centrado en acabar la temporada con una recompensa para los jugadores y los aficionados del Bournemouth».